به گزارش خبرنگار مهر، افشین ناظمی که بعدازظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری قبل از دیدار تیمش برابر راه آهن شرکت کرده بود ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ های فوتبال ایران گفت: می دانیم که بازی سختی را برابر راه آهن پیش رو خواهیم داشت. ما کاری به جایگاه این تیم در جدول و باخت هایی که در هفته های قبل به دست آورده نداریم و به دنبال ارائه فوتبالی زیبا و کسب سه امتیاز این دیدار هستیم.

وی با بیان اینکه آنالیز خوبی از دیدارهای اخیر راه آهن داشته اند گفت: ما دو بازی اخیر این تیم را به خوبی آنالیز کرده ایم و شناخت خوبی از حریف داریم. با این حال آنها تیم خوبی دارند و اینطور نیست که دیدار راحتی در پیش داشته باشیم. ما ابتدای فصل خوب بازی نمی کردیم و بیشتر به دنبال ارائه فوتبال زیبا بودیم اما بعد از جلسه ای که با مسئولان و همکاران برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید به نتیجه هم توجه کنیم.

افشین ناظمی ادامه داد: برای رسیدن به این مهم به زمان نیاز داشتیم که خوشبختانه آفای عابدینی از ما حمایت کرد و در هفته های اخیر داماش توانسته فوتبال مطلوب و قابل قبولی را به نمایش بگذارد. به همین خاطر روند خوبی را در پیش گرفته ایم و امیدوارم در آینده بتوانیم با ارائه چنین فوتبالی به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن سورینت و داماش گیلان در هفته یازدهم سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 16:15 روز جمعه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار خواهد شد.