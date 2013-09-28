باتانوف در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کویت اظهار داشت: عملکرد بازیکنان ایران در اسلحه فلوره را تک به تک از نزدیک دیدم، به نظرم شرایط کلی آنها بد نبود اما هنوز ضعف هایی دارند که باید برطرف شود. به عنوان یک مربی اشکالات و کمبودهای تک تک بازیکنان را به آنها گفتم.

این مربی روس ادامه داد: این بازیکنان زمانی شاگردان من بودند و برایم مهم است که ببینم وضعیت آنها و آینده شان چگونه خواهد شد به همین دلیل با تک تک شان در مورد عملکرد و ضعف هایی که داشتند صحبت کردم.

وی با یادآوری اینکه تیم شمشیربازی اسلحه فلوره در مرحله یک چهارم نهایی با شکست مقابل هنگ کنگ از دور مسابقات کنار رفت، گفت: به نظر من باید بازیکنان این بازی را به سود خود تمام می کردند و به نیمه نهایی می رسیدند اما همان طور که گفتم ضعف هایی وجود داشت که مانع از نتیجه گیری شد.

باتانوف با تاکید بر اینکه در مجموع بازیکنان ایران نتیجه گیری خوبی در دومین دوره مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا داشتند، تاکید کرد: این نشان می دهد که شمشیربازی ایران با وجود ضعف هایی که هنوز دارد، پیشرفت کرده است. اگر روی پتانسیل های موجود سرمایه گذاری شود قطعا در مسابقات آتی نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

این مربی شمشیرباز روس که بعد از پایان همکاری با ایران به باشگاه العربیه کویت پیوست، از تمایل خود برای بازگشت دوباره به ایران گفت و اعلام کرد که در این زمینه با باقرزاده هم صحبت کرده است.