به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مهدی سیدی در مراسم اختتامیه دومین مسابقات روباتیک شریف، حمایت از مسابقات علمی را یکی از برنامه‌های معاونت علمی دانست و افزود: در حال حاضر 46 مسابقه علمی از سوی این معاونت حمایت می‌شود.

معاون نوآوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وظیفه آموزش و پرورش در دانشگاه‌ها و مدارس را شناسایی و پرورش خلافیت‌ها دانست و اظهار داشت: مسابقات علمی محلی برای پرورش خلاقیت‌ها است؛ چراکه در این مسابقات موضوعاتی مطرح است که در کلاس‌های درسی تدریس نمی‌شود و با همکاری گروهی از رشته‌های مختلف انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تولید علم در دنیا به سمت میان رشته‌ای شدن در حرکت است، یادآور شد: محققان از کنار هم قرار دادن داده‌ها و اطلاعات دانش تولید می‌کنند و برگزاری مسابقات تمرینی برای تبدیل اطلاعات به دانش است.

سیدی با اشاره حمایت‌های معاونت علمی از مسابقات علمی خاطر نشان کرد: از سوی معاونت علمی به میزان یک و نیم میلیارد تومان از برگزیدگان مسابقات علمی حمایت شده است.

وی با انتقاد از بی توجهی بخش صنعت به این نوع مسابقات یادآور شد: بخش‌های صنعتی با حضور در این مسابقات می‌توانند افراد خلاق را شناسایی و از ایده‌های آنها استفاده کنند.