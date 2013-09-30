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۸ مهر ۱۳۹۲، ۹:۲۸

اخضر ابراهیمی:

ایران باید در ژنو 2 حضور داشته باشد/توافق درباره شکل برگزاری نشست

ایران باید در ژنو 2 حضور داشته باشد/توافق درباره شکل برگزاری نشست

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه با اعلام اینکه توافقی درباره شکل برگزاری نشست ژنو 2 حاصل شده است تاکید کرد که ایران باید در این نشست حضور داشته باشد.

به گزلرش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد بای حل بحران سوریه اظهار داشت: درباره شکل برگزاری نشست ژنو 2 توافقی وجود دارد. هنوز درباره کشورهایی که در این نشست مشارکت خواهند داشت توافقی حاصل نشده است.

وی با بیان این مطلب افزود: نشست ژنو 2 با هدف اجرای کامل بیانیه ژنو 1 برگزار خواهد شد. ابراهیمی در ادامه ابراز امیدواری کرد که مذاکره برای حل بحران سوریه در اسرع وقت انجام شود.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه خاطرنشان کرد: کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، قطر و مصر در ژنو 2 حضور خواهند داشت. وی همچنین بر ضرورت اینکه مخالفان سوری در یک هیئت در ژنو 2 حضور داشته باشند تاکید کرد زیرا این امر روند مذاکره را تسهیل می کند.

اخضر ابراهیمی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: به عقیده من ایران باید در ژنو 2 حضور داشته باشند. وی همچنین اعلام کرد که اتحادیه عرب در حال رایزنی برای برگزاری کنفرانس مخالفان سوری است.

کد مطلب 2145693

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