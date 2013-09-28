به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اظهارات یک کارشناس در دانشگاه آلاباما در بیرمینگهام، اگر کار کردن در بیرون از خانه یک گزینه بود مزایای کارکردن در خانه برای برخی کارمندان در حفظ تعادل زندگی و کار خود قابل توجه خواهد بود.

در اوایل سال 2013 اطلاعیه یاهو به کارمندان خود نشان می داد که این شرکت سیاستهای دورکاری خود را تغییر داده و علت آن را قربانی شدن سرعت و کیفیت کار از منزل عنوان کرده بود.

این درحالی است که اسکات بویار استادیار دپارتمان مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی و روشهای کمی در دانشگاه آلاباما در بیرمینگهام اظهار داشت: چنین استدلالی نادرست است.

وی اظهار داشت: موفقیت کارمندی که در خانه کار می کند به فرد، به محل کار و به آموزشهایی بستگی دارد که سازمان برای افراد به منظور دورکاری فراهم می کند. وقتی موضوع دورکاری به میان می آید یک سازمان مسئولیتهای زیادی دارد، اما از سوی دیگر مسئولیتهای بیشتری برعهده کارکنان است. آنها باید پرسشهایی را از این قبیل از خود بپرسند: آیا دورکاری با شخصیت من و اولویتهای من برای ادغام کار در فضای خانه سازگار است؟ ایا می توانیم وقت خود را تنظیم کرده و برای کارکردن در طول روز با انگیزه بمانم؟ آیا می توانیم در مقابل وسوسه فرار از کار طی روز دور بمانم؟

اگر پاسخ به پرسشهای زیر مثبت بود، دورکاری می تواند گزینه عالی برای کارمندی باشد که به دنبال ایجاد تعادل بهتر برای زمان سپری شده در خانه و زمان سپری شده برای انجام کار باشد.

این کارشناس یادآور شد: در منزل عوامل منحرف کننده حواس بسیار متنوع هستند اما اگر برخی مرزها و برخی قوانین تعیین شوند دورکاری بسیار ساده می شود. برای مثال افراد دارای فرزند می توانند کار خود را صبحها زمانی آغاز کنند که کودکان در خواب هستند، یا کودکان در مدرسه حضور دارند.

براساس نتایج تحقیقات انجام شده توسط بویار مزایای دورکاری دربرگیرنده کاهش هزینه های حمل و نقل، کاهش اثرات زیست محیطی و صرفه جویی در زمان. اگر این امر به طور مناسب برنامه ریزی شود کار با وقفه های کمتری نسبت به محل کار انجام می شود.