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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

ریابکوف: هیچ نشت اطلاعاتی از تماس‌های روسیه و آمریکا نخواهیم داشت

ریابکوف: هیچ نشت اطلاعاتی از تماس‌های روسیه و آمریکا نخواهیم داشت

معاون وزیر خارجه روسیه خبر داد: روسیه به تماس‌های خود با ایالات متحده درباره اوکراین ادامه می‌دهد، اما اجازه هیچ‌گونه درز اطلاعاتی را نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه درباره برنامه‌های اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو در سخنانی اعلام کرد: آن‌ ها دیگر ایده‌ ای برای اقدامات بعدی ندارند و این برنامه‌ ها شهروندان عادی اروپایی را هدف قرار داده‌ است.

معاون وزیر خارجه روسیه ادامه داد: روسیه مدت‌هاست آموخته است که چگونه در شرایط تحریم فعالیت کند. احتمالا نشست بعدی میان روسیه و ایالات متحده برای بررسی مسائل حل‌ نشده، پیش از پایان سال جاری برگزار خواهد شد.

سرگئی ریابکوف، سپس اضافه کرد: در برخی حوزه‌ها، روابط میان روسیه و آمریکا شاهد پیشرفت است. برگزاری نشست با ایالات متحده درباره مسائل حل‌ نشده بی‌ فایده نیست؛ چرا که روسیه پیشنهادهایی برای ارائه دارد. توافق مشخصی برای برگزاری نشست سه‌جانبه با حضور آمریکا، روسیه و اوکراین وجود ندارد و بدون اعمال فشار بر کی‌یف، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

وی در ادامه افزود: نتایج گفتگوی تلفنی پوتین و ترامپ، طرفداران تشدید تنش را غافلگیر کرد؛ در حالی که ماجرای توافق گازوئیل، بسیاری را به واقع‌بینی واداشته است. روسیه به تماس‌های خود با ایالات متحده در خصوص اوکراین ادامه می‌دهد، اما اجازه هیچ‌گونه درز اطلاعاتی را نمی‌دهد.

کد مطلب 6976990

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