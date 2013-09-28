به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پیکان تهران روز چهارشنبه هفته پیش در نخستین دیدارش در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور برابر تیم پارسه تهران تن به شکست 2 بر یک داد. این تیم عصر روز جمعه هم در دیداری تدارکاتی با یک گل سایپا البرز را از پیش رو برداشت.

فرهاد کاظمی در مورد شکست تیمش در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور آنهم مقابل تیم پارسه تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما اصلا خوب بازی نکردیم زیرا لیگ برتری فکر می‌کردیم و خیلی بازیکنان هنوز احساس بازی در لیگ برتر را داشتند.

وی افزود: باخت در هفته نخست حق‌مان بود اما از حالا می‌گویم در پایان لیگ قهرمان شده و به لیگ برتر می‌گردد زیرا شخصیت و پتانسیل رسیدن به این موفقیت را دارد.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران در مورد تغییران صورت گرفته در کارخانه ایرانخودرو اظهار داشت: آقای نجم‌الدین که رفت، بسیار زحمت کشید و آقای هاشم یکه زارع هم فردی ورزشی و توانمند است. ضمن اینکه ما مدیر توانمند و کار بلدی مانند آقای ملکیان داریم که با حضورشان کاملا احساس آرامش می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه قطعا همین آرامش درون تیمی باعث صعود تیم به لیگ برتر می‌شود، افزود: از همین جا به تمام کارکنان و پرسنل ایرانخودرو قول می‌دهم با به همراه همکاران و بازیکنان تیم، تمام تلاش‌مان را به کار می‌بندیم تا پیکان به لیگ برتر باز گردد.

فرهاد کاظمی همچنین گفت: ان‌شاء‌الله در ادامه مسابقات لیگ دسته اول چهره واقعی پیکان را خواهید دید و با جبران این شکست در بازی‌های آینده نشان می‌دهیم می‌توانیم دوباره لیگ برتری شویم.