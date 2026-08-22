به گزارش خبرنگار مهر، داود معصومی در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قزوین که پیش از ظهر شنبه در سالن جلسات زمزم اداره آب و فاضلاب استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در راستای روال جاری و برنامههای توسعهای در حوزه انتقال برق، برای سال جاری در مجموع چهار پروژه به مناسبت هفته دولت آماده بهرهبرداری است که اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان به آنها اختصاص یافته است.
معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت برق منطقهای زنجان گفت: اهم اقدامات صورتگرفته شامل افزایش ظرفیت پست فوقتوزیع به میزان ۸۰ مگاوات شامل دو دستگاه ترانس ۴۰ مگاواتی، احداث دو پست سیار ۶۳ کیلوولت در شهرکهای صنعتی کاسپین و آوج و همچنین تکمیل خطوط ارتباطی مربوطه است.
وی افزود: علاوه بر این، دو پروژه دیگر نیز برای ایامالله دهه فجر در دست اقدام بوده که شامل احداث خط انتقال در پست شهرک صنعتی خرمدشت و افزایش ظرفیت پست فوقتوزیع شهرک صنعتی حیدریه با اعتباری معادل ۴۴۰ میلیارد تومان است.
این مسئول تأکید کرد: با احتساب این موارد، مجموع اعتبار پروژههایی که امسال در استان قزوین به بهرهبرداری میرسند، به ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان میرسد.
وی ادامه داد: در حوزه نیروگاههای خورشیدی، استان قزوین عملکردی پیشرو و فراتر از میانگین کشوری دارد. در حال حاضر با همکاری شرکت توزیع، ۱۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان در مدار بهرهبرداری قرار دارد و همچنین ۷۲ مگاوات نیروگاه دولتی در دست احداث است که انتظار میرود ظرف دو تا سه ماه آینده وارد مدار شوند.
معصومی تصریح کرد: در بخش خصوصی نیز عملیات اجرایی حدود ۳۷۱ مگاوات نیروگاه در حال انجام است. در مجموع، ظرفیت نیروگاهی استان قزوین، شامل پروژههای در حال بهرهبرداری، در حال احداث و مجوزهای صادر شده، به ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات میرسد که امیدواریم طی دو سال آینده به بهرهبرداری کامل برسند.
وی افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی با توجه به افزایش راندمان و قیمت انرژی، نقشی کلیدی در تولید ثروت و عبور از ناترازی انرژی ایفا میکند. به عنوان نمونه، محاسبات اقتصادی نشان میدهد که اگر معادل هزینه سوخت مصرفی یک ساعت فعالیت نیروگاههای فسیلی، در حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی سرمایهگذاری شود، پس از ۲۰ سال، بازگشت سرمایه و بهرهبرداری از آن کاملاً رایگان خواهد بود؛ بنابراین، تسریع در جذب مشارکت بخش خصوصی و حمایتهای دولتی، راهکاری راهبردی برای غلبه بر بحران انرژی است.
این مسئول تصریح کرد: در خصوص برآورد هزینههای سرمایهگذاری، هر کیلووات ظرفیت خورشیدی نیازمند حدود ۴۰۰ دلار سرمایهگذاری است؛ به عنوان مثال، احداث یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی با نرخ ارز کنونی، هزینهای در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در بر دارد.
وی در پایان گفت: خوشبختانه در حوزه تأمین زمین از منابع ملی و واگذاری ظرفیت شبکه، تسهیلات ویژهای از سوی دولت در نظر گرفته شده و هزینهای از سرمایهگذاران دریافت نمیشود؛ اگرچه فشارهای ناشی از محدودیتهای تجارت بینالملل، فرآیندهای واردات تجهیزات و حمایتهای بانکی را تا حدودی زمانبر کرده است، اما با این وجود، پیشرفت پروژهها در وضعیت فعلی قابل قبول و رضایتبخش ارزیابی میشود.
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