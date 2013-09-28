پیشنهاد کتبی میلان به باشگاه پرسپولیس رسید/ موافقت اولیه رویانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در این خصوص گفت: پس از مذاکراتی که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در میلان با آقای گالیانی قائم مقام باشگاه آث میلان داشت، موارد همکاری مورد بررسی قرار گرفت که یکی از پیشنهادات باشگاه پرسپولیس، برگزاری دیدار دوستانه بین تیم‌های ستارگان تاریخ پرسپولیس و ستارگان تاریخ آ.ث.میلان بود. این پیشنهاد از ابتدا با استقبال و موافقت مدیران باشگاه ایتالیایی همراه شد.

وی افزود: در پی سفر فرانکو باره سی مدیر تیم آ.ث.میلان به تهران که به منظور تماشای دربی پایتخت انجام شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و شرایط و ضوابط مد نظر از سوی طرفین به طور شفاهی مطرح شد. در جریان آن گفتگوها مقرر گردید پیگیری‌های لازم از سوی طرفین انجام شود.

قدوسی خاطرنشان کرد: پس از آن، در سفری که قاضی، نماینده مشترک باشگاه‌های آث میلان و پرسپولیس و همچنین کارلو نماینده فرانکو باره‌سی به تهران داشتند، این موضوع در نشستی دو ساعته بررسی شد و در نهایت مقرر گردید تیم ستارگان تاریخ فوتبال آث میلان که بازی‌های خیریه بسیاری را در اقصی نقاط جهان برگزار می‌کند، شرایط مدنظر برای انجام این دیدار جهت امور خیریه را کتبا به باشگاه پرسپولیس اعلام نماید.

وی تاکید کرد: در پی نشست قاضی نماینده مشترک دو باشگاه با مائورو تاوه‌لا مدیر روابط بین‌الملل باشگاه آث میلان و همچنین فرانکو باره‌سی، جزئیات برگزاری این دیدار بررسی شد و تصمیم نهایی از سوی میلانی‌ها اتخاذ گردید.

مدیر روابط عمومی پرسپولیس تصریح کرد: مسوولان باشگاه آث میلان شب گذشته (جمعه شب) شرایط مد نظر خود برای انجام این دیدار را در نامه‌ای دو صفحه‌ای به محمد رویانیان، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اعلام داشتند. در نامه ارسالی از سوی تیم ستارگان آث میلان، زمان پیشنهادی برای برگزاری بازی دوستانه، هزینه‌های سفر تیم ستارگان تاریخ آث میلان به تهران، اسامی نفرات اعزامی، نحوه رفت و برگشت و اسکان اعضای تیم و بسیاری موارد جزئی دیگر از جمله نکاتی است که در این نامه قید شده تا باشگاه پرسپولیس پس از بررسی همه جانبه موارد اعلام شده پاسخ خود را اعلام نماید.

قدوسی با بیان اینکه این موارد مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: قرار است رویانیان تا پایان هفته جاری پس از بررسی همه جوانب، پاسخ نهایی خود را اعلام نماید.

وی با تاکید بر اینکه رویانیان موافقت اولیه خود با پیشنهاد میلانی‌ها را اعلام داشته‌ است، تاکید کرد: رویانیان قصد دارد با توجه به پیشنهادهای مطرح شده از سوی تیم ستارگان تاریخ آث میلان تا پایان هفته پاسخ نهایی خود را درباره موارد متعددی که در نامه قید شده اعلام نمایند. تیم ستارگان تاریخ میلان بازی‌های زیادی را در اقصی نقاط دنیا برگزار می‌کند و درآمدهای حاصله را به بنیاد خیریه میلان اعطا می‌نماید. باشگاه پرسپولیس نیز موسسه خیریه‌ای را با تلاش‌های رویانیان و در پی توافق با سازمان بهزیستی راه اندازی کرده است و مقرر شده است پس از پرداخت مبالغ مورد نظر به میلانی‌ها، عواید حاصله از انجام این دیدار از طریق موسسه خیریه پرسپولیس (موسسه خیریه نیکوکاران سرخپوش) صرف امور خیریه شود. این دیدار در صورت اخذ توافق نهایی بین ستارگان تاریخ پرسپولیس و ستارگان تاریخ آث میلان برگزار خواهد شد و باشگاه پرسپولیس علاوه بر پرداختن به امور خیریه از طریق این بازی، از برخی ستارگان باشگاه به طور ویژه تجلیل خواهد کرد.

مدیر روابط عمومی پرسپولیس در پایان گفت: زمان پیشنهادی میلانی‌ها در این نامه قید شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم تا با توجه به تاریخ‌های پیشنهادی میلانی‌ها، بهترین زمان را با در نظر گرفتن برنامه مسابقات لیگ برتر، جام حذفی و همچنین لحاظ کردن روزهای تعطیل انتخاب نموده و به طرف مقابل اعلام نمائیم. در مجموع پیشنهاد میلانی‌ها، پیشنهاد مطلوب و معقولی بوده است و در نامه‌ای که برای رویانیان ارسال شده است، بازیکنان سرشناسی از تاریخ باشگاه میلان، آمادگی خود را برای حضور در این بازی اعلام داشته‌اند.