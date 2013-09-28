55 هزار تن گندم تضمینی از کشاورزان استان کرمانشاه خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر بهروز فلاحیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعاونی‌های روستایی استان کرمانشاه با افزایش خرید فروش محصولات کشاورزی تا مرز 11 هزار و 210 تن شده اند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه اظهار داشت: خرید 11 هزار و 210 تنی محصولات کشاورزی استان کرمانشاه توسط تعاونی‌های روستایی در 6 ماهه نخست سال محقق شده و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال رشد قابل توجهی داشته باشد.

فلاحیان محصولات خریداری شده از کشاورزان را در دیم و آبی شامل جو، گندم، ذرت و سایر محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: تعاونی‌های روستایی خرید محصولات پروتئینی و لبنیات کشاورزان را نیز در دستور کار داشته اند.

وی گفت: گندم خریداری شده از کشاورزان در دو گونه گیاهی دوروم و معمولی بوده است.

فلاحیان خریداری گندم توسط اداره کل غله استان کرمانشاه و تعاون روستایی را به شکل مباشرتی عنوان کرد و گفت: نزدیک به 55 هزار تن محصول کشاورزی گندم از کشاورزان خریداری شده است و این آمار نیز مربوط به نیمه اول سال جاری است.