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۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۱

فلاحیان خبر داد:

55 هزار تن گندم تضمینی از کشاورزان استان کرمانشاه خریداری شد

55 هزار تن گندم تضمینی از کشاورزان استان کرمانشاه خریداری شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: نزدیک به 55 هزار تن گندم از کشاورزان استان کرمانشاه در نیمه اول سال جاری خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر بهروز فلاحیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعاونی‌های روستایی استان کرمانشاه با افزایش خرید فروش محصولات کشاورزی تا مرز 11 هزار و 210 تن شده اند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه اظهار داشت: خرید 11 هزار و 210 تنی محصولات کشاورزی استان کرمانشاه توسط تعاونی‌های روستایی در 6 ماهه نخست سال محقق شده و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال رشد قابل توجهی داشته باشد.

فلاحیان محصولات خریداری شده از کشاورزان را در دیم و آبی شامل جو، گندم، ذرت و سایر محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: تعاونی‌های روستایی خرید محصولات پروتئینی و لبنیات کشاورزان را نیز در دستور کار داشته اند.

وی گفت: گندم خریداری شده از کشاورزان در دو گونه گیاهی دوروم و معمولی بوده است.

فلاحیان خریداری گندم توسط اداره کل غله استان کرمانشاه و تعاون روستایی را به شکل مباشرتی عنوان کرد و گفت: نزدیک به 55 هزار تن محصول کشاورزی گندم از کشاورزان خریداری شده است و این آمار نیز مربوط به نیمه اول سال جاری است.

کد مطلب 2144728

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