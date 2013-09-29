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۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

چمنیان:

خلاف وظیفه‌ام وارد بحث‌های مدیریتی ابومسلم شدم/ تیمی نیستیم که مفت ببازیم

خلاف وظیفه‌ام وارد بحث‌های مدیریتی ابومسلم شدم/ تیمی نیستیم که مفت ببازیم

مشهد - خبر گزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان رضوی گفت: برخلاف آنچه وظیفه من به‌عنوان سرمربی تیم ابومسلم بود خیلی وقت‌ها مجبور شدم وارد بحث‌های مدیریتی و غیرفنی تیم شوم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چمنیان شنبه شب در نشست خبری که در محل اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: برخلاف آنچه وظیفه من به عنوان سرمربی تیم ابومسلم بود خیلی وقت ها مجبور شدم وارد بخث های مدیریتی و غیر فنی تیم شوم.

وی افزود: وقتی کسی نبود که کارها را انجام بدهد مجبور شدم وارد برخی از مسائل مدیریت تیم شوم تا کارها بر روی زمین نماند و تیم با مشکل روبرو نشود که البته این ایراد به کار من وارد است.

چمنیان با اشاره به یک دلی که در بین اعضای کارد فنی تیم فوتبال ابومسلم وجود دارد تاکید کرد: این ایمی که در شرایط بحرانی بسته شده است خوشبختانه بسیار همدل بوده و در درون تیم هیچ مشکلی وجود ندارد.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان با بیان اینکه بچه های تیم ما در مدتی که در حال تمرین بوده‌اند تطمیع، ارعاب و تهدید شده اند تصریح کرد: نه تطمیع و نه ارعات و تهدید هیچ کدام بر بازیکنان تیم مان تاثیری نگذاشته و بچه های تیم با قوت به تمریناتشان ادامه می‌دهند.

وی همچنین با اشاره به قابلیت‌های بازیکنانش گفت: ما همه تلاشمان را خواهیم کرد تا نماینده خوبی برای خراسان در لیگ دسته یک باشیم و با وجود همه مسائل ما تیمی نیستیم که مفت ببازیم و گل بخوریم.

 

کد مطلب 2145010

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