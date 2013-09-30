جدول زمانی 4 کنکور سراسری اعلام شد/ زمان دقیق ثبت نام و برگزاری آزمونها

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش كشور زمان دقیق آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1393، آزمون ورودي دوره هاي دكتري Ph.D سال 1393 ، آزمون سراسري سال 1393 و آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور پذيرش بهمن ماه 92 و مهرماه 93 را اعلام کرد.

بر این اساس ثبت نام آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور پذيرش بهمن ماه 92 و مهرماه 93 در روزهای 14 تا 20 مهرماه 92 انجام می گیرد و آزمون در روز 29 آذرماه 92 برگزار خواهد شد.

ثبت نام آزمون تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشدناپيوسته داخل سال 1393 در روزهای 12 تا 19 آبان ماه 92 انجام می شود و آزمون در روزهای 16، 17، 18 بهمن ماه 92 برگزار خواهد شد.

ثبت نام آزمون ورودي دوره هاي دكتري Ph.D سال 1393 نیز در روزهای 5 تا 11 آذرماه 92 انجام می شود و آزمون در روز 16 اسفندماه 92 برگزار می شود.

همچنین ثبت نام در آزمون سراسري سال 1393 در روزهای 16 تا 23 آذرماه 92 انجام می گیرد و کنکور سال 93 در روزهای 5، 6 و 7 تیرماه سال 93 برگزار می شود.