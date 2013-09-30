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۸ مهر ۱۳۹۲، ۸:۵۷

جدول زمانی 4 کنکور سراسری اعلام شد/ زمان دقیق ثبت نام و برگزاری آزمونها

جدول زمانی 4 کنکور سراسری اعلام شد/ زمان دقیق ثبت نام و برگزاری آزمونها

سازمان سنجش آموزش كشور برنامه زماني ثبت نام و برگزاري چهار آزمون کشوری سال 93 شامل کنکور سراسری، کنکور کارشناسی ارشد، کنکور ارشد فراگیر و دکتری نیمه متمرکز را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش كشور زمان دقیق آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1393، آزمون ورودي دوره هاي دكتري Ph.D سال 1393 ، آزمون سراسري سال 1393 و آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور پذيرش بهمن ماه 92 و مهرماه 93 را اعلام کرد. 

بر این اساس ثبت نام آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور پذيرش بهمن ماه 92 و مهرماه 93 در روزهای 14 تا 20 مهرماه 92 انجام می گیرد و آزمون در روز 29 آذرماه 92 برگزار خواهد شد. 

ثبت نام آزمون تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشدناپيوسته داخل سال 1393 در روزهای 12 تا 19 آبان ماه 92 انجام می شود و آزمون در روزهای 16، 17، 18 بهمن ماه 92 برگزار خواهد شد. 

ثبت نام آزمون ورودي دوره هاي دكتري Ph.D سال 1393 نیز در روزهای 5 تا 11 آذرماه 92 انجام می شود و آزمون در روز 16 اسفندماه 92 برگزار می شود. 

همچنین ثبت نام در آزمون سراسري سال 1393 در روزهای 16 تا 23 آذرماه 92 انجام می گیرد و کنکور سال 93 در روزهای 5، 6 و 7 تیرماه سال 93 برگزار می شود. 

آزمون زمان ثبت نام

زمان برگزاری
آزمون سراسري سال 1393 16 تا 23 آذرماه 92 

 5، 6 و 7 تیرماه  93
آزمون تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد سال 1393  12 تا 19 آبان ماه 92 

16، 17، 18 بهمن ماه 92
آزمون ورودي دوره هاي دكتري Ph.D سال 1393 5 تا 11 آذرماه 92

 16 اسفندماه 92
آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور  14 تا 20 مهرماه 92 ا

29 آذرماه 92 

 

کد مطلب 2145549

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