لبخند زندگی به پاک شدگان اعتیاد/تجلی امید به آینده در وجود رها یافتگان

به گزارش خبرنگار مهر، عشق به خانواده و فرزند،بازگشت به دنیای فوتبال و ورزش، ترک اعتیاد بخاطر نوه و نجات از اوضاع آشفته از جمله دلایلی است که برخی معتادن قائمشهری را برآن داشت تا از دامن اعتیاد رهایی یابند.

برای نشستن پای دردل معتادان دیروز و پاک شدن از اعتیاد پا به مرکز ترک اعتیادی در قائمشهر می نهیم و با آدمهایی همنشین می شویم که امید به زندگی در وجودشان موج می زند و برای زندگی بهتر از دام اعتیاد پاک شدند.

غلام معتاد 42 ساله ای که از 15 سالگی به اعتیاد روی آورده بود، همصحبت خبرنگار مهر می شود و خود را اینگونه معرفی می کند: من غلام هستم و چند وقتی است که از اعتیاد پاک شده ام.

بخاطر نوه ام ترک می کنم

رویای زودبزرگ شدن و درآمد بالا را دلیل گرایشش به مواد مخدر بیان می کند و می گوید: از 15 سالگی انواع و اقسام مواد مخدر از جمله حشیش را مصرف می کردم تا اینکه پنج سال قبل برای ترک اعتیاد به کمپ و مرکز ترک اعتیاد رفتیم و با طی دوره 14 روزه، بیش از 10 ماه پاک بودم، اما چرخ زمانه و نیاز به 300 هزار تومان پول بابت رهن منزل سبب شد تا به محل مصرف مواد پا گذارم و دوباره آلوده اعتیاد شود.

وی با بیان اینکه، معتاد یکی بخود اما دهها بار به اطرافیان می زند و مواد مخدر افراد را اسیر و تو سری خور می کند با اشاره به عکسش که در دوران دانش آموزی در روزنامه چاپ شده، می گوید: شاگرد ممتاز مدرسه بودم و به دلیل کم توجی والدین به سمت اعتیاد و موارد مخدر کشیده شدم.

غلام که سابقه هفت بار ترک اعتیاد در منزل را دارد، ادامه می دهد در حال حاضر به این مکان ترک اعتیاد مراجعه کردم تا از دام این بلا خلاصی یابم.

وی عنوان می کند بخاطر دختر و خانواده ام برای ترک اعتیاد به کمپ مراجعه کردم تا بتوانم به زندگی دوباره بازگردم.

رویای بازگشت به فوتبال

امیر 23 ساله نیز دومین مهمان مرکز ترک اعتیاد است که بخاطر خودنمایی، رفیق بازی و بزرگ جلوه دادن از 18 سالگی اسیر مواد مخدر می شود و تاکنون مصرف حشیش و شیشه را تجربه کرده است.

وی که سالها در تیم فوتبال بازی می کرد، اکنون برای سومین بار برای ترک به مرکز مواد مخدر مراجعه کرد ه و می گوید: از مواد و اعتیاد خسته شدم و دوست دارم دوباره به دنیای ورزش و فوتبال بازگردم.

ترک اعتیاد بخاطر نوه ام و خانواده ام

مصطفی 43 ساله بازنشسته نیز سهل انگاری ، بی بند و باری را دلیل گرایشش به سمت مواد مخدر بیان می کند و بعد از 12 سال مصرف تریاک تصمیم به ترک گرفتم و موفق شدم سه سال ازمواد فاصله بگیرم اما اعتیاد مرا ضربه فنی کرد و شروع دوباره ام با مصرف شیشه بود.

مصطفی می گفت: مواد خانواده ام و همه چیز از من گرفت، طوری که بخاطر اعتیادم از خانواده ام فاصله می گرفتم و سر سفره شام و نهار نمی نشستم.

وی گفت: اعتیاد با من کاری کرد که حتی نتوانستم پای درد و دل دختر و خانواده بنشینم و با آنها به گردش و تفریح بروم.

نجات از اوضاع آشفته

حسین 30 ساله که به گفته خودش در محیطی متولد شدکه تمامی اعضای آن معتاد بودند و خودم نیز از 18 سالگی اعتیادم را با سیگار شروع کردم.

حسین می گفت: به تقلید ازخانواده مادری و پدری ام، مواد سبز، ماده سیاه، متادون درمانی و مواد محرک را تجربه کردم تا فقط به من بگویند " دمت گرم ".

وی که برای دومین بار به مرکز ترک اعتیاد مراجعه کرده است، می گوید: مواد مخدر اجازه نمی دهد که به فشارهای خانواده فکر کنم و مسئله اعتیاد موجب شد 6 ماه از بهترین روزهای عمرم را بخاطر حمل مشروبات الکلی در زندان بسر ببرم.

جعفر 39 ساله شیرینی پژ دیگر مسافر مرکز ترک اعتیاد قائمشهر بود و 26 سال شیره و تریاک مصرف می کرد و سه سال نیز کارتن خوابی داشت، می گوید: دوست دارم به زندگی و کار برگردم و خانواده ام مرا تحویل بگیرند، از اینرو برای ترک به این مرکز مراجعه کرده ام.

همچنین موسس مرکز ترک اعتیاد سرود زندگی در قائم شهر با اشاره به اینکه 11 ماه از عمرم در دام اعتیاد گرفتار بودم، گفت: بارها برای ترک آن تلاش کردم و بعد از گذراندن دوره سم زدایی بلافاصله وارد این انجمن شدم و با گرفتن راهنما و کمک اعضای آن قدم های 12 گانه را طی نمودم و پاک شدم .

غلامرضا قربانی با بیان اینکه از دوران گرفتاری ام 4 سال و 6 ماه می گذرد و اکنون موفق شدم مجوز رسمی مرکز کمپ ترک اعتیاد را از سازمان بهزیستی مازندران اخذ کنم،اظهارداشت: بعد از ترک اعتیاد و آشنایی با انجمن ان آی موجب شد پس از 21 روز درمان به فکر راه اندازی کمپ ترک اعتیاد در قائم شهر بیفتم.

قربانی با تاکید بر اینکه با خشونت مخالفم و معتقدم تنها از طریق محبت و حمایت می توان به یک بیمار معتاد کمک کرد، گفت: متاسفانه در بسیاری از کمپ ها و مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز از روش های غیر اصولی توام با خشونت استفاده می شود که نه تنها کمکی به فرد معتاد نمی کند بلکه انگیزه های بهبودی در آنها را کاهش می دهد.

میانگین سنی مصرف مواد مخدر به زیر 20 سال رسیده است

همچنین مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: مصرف مواد مخدر امروز به یک بحران بزرگ تبدیل شده که پس از بحران هسته ای ، آلودگی محیط زیست، فقر و رشد بی رویه جمعیت ، جوامع بشری را بطور جدی تهدید می نماید.

روح الله ردائی با بیان اینکه بیش از 300 میلیون نفر در جهان درگیر بیماری اعتیاد و عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر هستند، اظهارداشت: در گذشته در کشور میانگین سنی مصرف مواد مخدر بالای 50 سال بوده متاسفانه امروز به زیر 20 سال رسیده است که یک فاجعه محسوب می شود.

وی بیان کرد: همسایگی جمهوری اسلامی با افغانستان و بیش از 2 هزار و 400 کیلومتر مرز مشترک با آن و پاکستان که هرکدام بعنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان و لابراتوارهای مجهز تبدیل مواد مخدر به مشتقات صنعتی خطرناک از مهمترین عوامل آلودگی جوانان به مواد مخدر این مرز و بوم می باشد.

وی از احداث بیش از 53 مرکز ترک اعتیاد و 6 مرکز mms (مرکز دارو درمانی) تحت پوشش بهزیستی مازندران خبرداد و افزود: آموزش مهارت های زندگی و روش های پیشگیری از مهمترین اولویت های است که باید خانواده ها در برنامه های زندگی خود داشته باشند.