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۸ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۷

بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی- اندونزی؛

تیم والیبال "ب" ایران قهرمان شد

تیم والیبال "ب" ایران قهرمان شد

تیم والیبال "ب" ایران در فینال مسابقات والیبال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی برابر مصر به برتری دست یافت و عنوان نخست این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال ب ایران که به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در اندونزی راه یافته بود عصر امروز با شکست تیم ملی مصر روی سکوی نخست این دوره از مسابقات ایستاد. شاگردان حسین معدنی با حساب 3 بر یک از سد حریف خود شکستند و به مدال طلا دست یافتند.

تیم ب ایران ست نخست این بازی را با حساب 30 بر 28 به سود خود خاتمه داد اما در ست دوم این تیم مصر بود که 27 بر 25 برنده شد. ست‌های سوم و چهارم این بازی نیز با برتری 25 بر 20 و 25 بر 16 تیم ایران همراه شد تا بدین ترتیب تیم ب کشورمان قهرمانی سومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را کسب کند.

کد مطلب 2146283

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