تیم والیبال "ب" ایران قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال ب ایران که به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در اندونزی راه یافته بود عصر امروز با شکست تیم ملی مصر روی سکوی نخست این دوره از مسابقات ایستاد. شاگردان حسین معدنی با حساب 3 بر یک از سد حریف خود شکستند و به مدال طلا دست یافتند.

تیم ب ایران ست نخست این بازی را با حساب 30 بر 28 به سود خود خاتمه داد اما در ست دوم این تیم مصر بود که 27 بر 25 برنده شد. ست‌های سوم و چهارم این بازی نیز با برتری 25 بر 20 و 25 بر 16 تیم ایران همراه شد تا بدین ترتیب تیم ب کشورمان قهرمانی سومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را کسب کند.