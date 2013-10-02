تهیه نسخه 03 پزشک خانواده/ پزشکان عمومی وارد حوزه تخصصی نمی شوند

دکتر عباس کامیابی در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری گردهمایی هیئت مدیره جدید پزشکان عمومی اشاره کرد و افزود: محور اصلی این گردهمایی، پزشک خانواده است.

وی با تاکید بر اینکه توانمند سازی پزشکان عمومی مرتبط با برنامه پزشک خانواده است، تصریح کرد: متاسفانه برخی همکاران از اجرای دستورالعمل توانمندسازی پزشکان عمومی برداشت نادرست دارند. در حالی که این دستورالعمل قصد پیاده سازی همان اهداف و وظایف پیش بینی شده در این دستورالعمل را دارد و قرار نیست پزشکان عمومی وارد حوزه های تخصصی شوند.

کامیابی با اشاره به تغییرات در مدیریت سازمان نظام پزشکی ایران و وزارت بهداشت، تاکید کرد: این گردهمایی پزشکان عمومی از آن جهت اهمیت پیدا کرده است که مدیریت در راس نظام سلامت دچار تغییر و تحول شده است.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران از ارائه گزارشی از فعالیتهای هیئت مدیره جدید انجمن در این گردهمایی خبر داد و افزود: قرار است برای اولین بار برنامه راهبردی انجمن پزشکان عمومی کشور طی 4 سال آینده ترسیم و تهیه شود.

وی با تاکید بر تعامل با سایر انجمنهای پزشکی و دستگاههای دست اندرکار نظام سلامت، گفت: در این گردهمایی می خواهیم ضمن ارائه راهکار برای نسخه 02 و تعامل با وزارتخانه های بهداشت و رفاه، سازمان نظام پزشکی و تامین اجتماعی برای اجرای بهتر طرح پزشک خانواده در کشور، به دنبال تهیه نسخه 03 خواهیم بود.

کامیابی، مهمترین مشکل اجرای طرح پزشک خانواده را فارغ از بودجه و زیرساختهای لازم، پذیرش مردم و جامعه پزشکی برای اجرایی شدن این طرح دانست و افزود: پزشکان عمومی در سطح اول برنامه پزشک خانواده قرار دارند و موفقیت سطح اول این برنامه، موفقیت آن در سطوح 2 و 3 برنامه را تضمین می کند.

وی با تاکید بر اینکه مردم و جامعه پزشکی باید به پزشک خانواده اعتقاد داشته باشند، تصریح کرد: مردم باید به راحتی بتوانند پزشک خانواده خود را انتخاب کرده و به او اعتماد کنند. از طرفی، می طلبد جامعه پزشکی نیز در اجرای این برنامه همکاری کند.

کامیابی، تهیه نسخه 03 پزشک خانواده را منوط به توافق و تفاهم با وزارتخانه های بهداشت و رفاه، سازمان نظام پزشکی و بیمه ها دانست.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان این مطلب که ناگزیر به اجرای برنامه پزشک خانواده هستیم، افزود: تنها راه برون رفت از بحران در نظام سلامت، اجرای همین برنامه است.

کامیابی در ادامه به دستورالعمل توانمندسازی پزشکان عمومی اشاره کرد و گفت: اجرای این دستورالعمل به معنای تخصصی شدن خدمات پزشکان عمومی نیست بلکه استقرار یک طب عمومی و جامع نگر است.

وی تاکید کرد: قطعا پزشکان عمومی با اجرای این دستورالعمل به کار تخصصی ورود نخواهند کرد و نگرانی در این زمینه بی مورد است.

کامیابی ادامه داد: دوستانی که از بابت اجرای این دستورالعمل نگرانی هستند، به دقت آن را مطالعه نکرده اند.

گردهمایی 2 روزه نمایندگان پزشکان عمومی ایران، در روزهای پنجشنبه و جمعه 11 و 12 مهرماه جاری در مجتمع آدینه تهران و طی سه جلسه متوالی برگزار خواهد شد.