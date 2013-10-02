شاگردان "مارچلو لیپی" نخستین فینالیست جام یازدهم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز با برگزاری یک دیدار آغاز شد که طی آن تیم فوتبال گوانگجو اورگرانده چین با نتیجه 4 بر صفر از سد کاشیوا ریسول ژاپن گذشت و در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 8 بر یک این حریف ژاپنی را شکست داد و به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد.

در این بازی که در ورزشگاه تیانهه اسپورت برگزار شد، الکسون (16)، داریو لئوناردو (57) و لوئیس سیلوا (79 و 88) گل‌های شاگردان "مارچلو لیپی" را به ثمر رساندند.

در دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال استقلال ایران در حالی از ساعت 19 امروز در ورزشگاه آزادی میزبان اف‌سی سئول کره‌جنوبی است که بازی رفت را با 2 گل به حریف کره‌ای‌اش واگذار کرده است.