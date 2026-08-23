به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نگرانی های روز افزونی در داخل این رژیم نسبت به احتمال تبدیل شدن تهدیدات علنی به تنش نظامی با ترکیه وجود دارد.

بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی با نگرانی زیاد تحولات مربوط به روابط با ترکیه را رصد می کنند. طی روزهای اخیر یک درگیری علنی لفظی میان مقامات تل آویو و ترکیه به راه افتاده است.

در این گزارش آمده است که تل آویو بیم آن دارد این درگیری لفظی باعث شود آزادی عمل ارتش اشغالگر در سوریه مختل شود به ویژه آن که ترکیه قصد دارد سامانه های نظامی پیشرفته در خاک سوریه برای تقویت ارتش این کشور مستقر کند.

تجاوز هفته گذشته رژیم صهیونیستی علیه فرودگاه ابوالظهور سوریه در ۷۰ کیلومتری مرزهای ترکیه نیز به شدت این تنش ها اضافه کرده است.

بر اساس این گزارش، مشکل راهبردی اسرائیل این است که اگر ترکیه مجددا بخواهد دست به استقرار تکنولوژی های نظامی پیشرفته در سوریه بزند تل آویو باید چگونه واکنش نشان دهد.