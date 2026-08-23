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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۸

صادرات ۳۳ میلیون دلاری کالا از لرستان

صادرات ۳۳ میلیون دلاری کالا از لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل گمرک لرستان از صادرات ۳۳ میلیون دلاری کالا از این استان طی چهارماهه نخست امسال خبر داد.

حسن حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در چهارماهه سال جاری، ۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۳ میلیون دلار از لرستان صادر شده است.

وی عنوان کرد: این میزان صادرات کالا شامل ۴۰ قلم کالا و شامل هیدروکربن سبک‌وسنگین، محصولات پتروشیمی، فرو سیلیس، خمیرکاغذ و... از استان صادر شده است.

مدیرکل گمرک لرستان، افزود: این میزان کالا از لرستان به ۱۵ کشور جهان، از جمله عراق، ترکیه، ازبکستان، ارمنستان، پاکستان و... صادر شده است.

حسینی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در همین مدت، چهارهزار تن به ارزش ۱۲ میلیون دلار، از کشورهای آلمان، چین، ترکیه، عراق و سوئیس واردات کالا به گمرک خرم‌آباد داشته‌ایم.

کد مطلب 6924396

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