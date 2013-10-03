۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۷

دوستی مهر 23 بازیکن را به اردوی تیم فوتبال زیر 17 سال دعوت کرد

از سوی سرمربی تیم فوتبال زیر17 سال، 23 بازیکن به اردوی آماده سازی این تیم دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستی مهر برای برگزاری اردوی جدید تیم ملی نوجوانان در هتل المپیک 23 بازیکن را دعوت کرد. بازیکنان باید راس ساعت 12 ظهر روز شنبه 13 مهرماه خودشان را به کادرفنی و سرپرستی تیم ملی معرفی کنند. اردوی تیم ملی 17 مهر به پایان می رسد.

بازیکنان دعوت شده به شرح زیر اعلام می شود: مهدی امینی، ساسان جعفری، کمیل حق زاده، سید مجید حسینی، سعید عزت اللهی، محمد رضا بازاج، امیرمحمد مظلوم، امیر حسین کریمی، مجتبی مقتدایی، میلاد داعی، علی هزامی،صادق محرمی، یوسف سیدی، سید مصطفی هاشمی، احمد گوهری، رضا جعفری، علی قلی زاده، محمدرضاکاوه، حسین مهربان، ایمان سلیمی، عبدالرضازارعی، آرمین هاشمی، مصطفی زکریا پور.
 

