حاتمی عضو کمیته داوران کنفدراسیون والیبال آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع سالیانه کنفدراسیون والیبال آسیا امروز پنجشنبه در حاشیه رقابت‌های قهرمانی آسیا در امارات برگزار شد که طی آن امیدوار حاتمی، به عنوان یکی از اعضای کمیته داوران این کنفدراسیون انتخاب شد. ضمن اینکه "سونگ ساک" از تایلند هم ریاست کمیته داوران کنفدراسیون والیبال آسیا را بر عهده گرفت.

انتخاب امیدوار حاتمی به عنوان عضو کمیته داوران کنفدراسیون آسیا در حالی انجام شد که رئیس فدراسیون والیبال کشورمان به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه کنفدراسیون آسیا در نشست مجمع این کنفدراسیون شرکت داشت.

در این نشست مصوب شد که به دلیل همزمانی مسابقات والیبال بازهای آسیایی کره جنوبی و رقابت‌های قهرمانی جهان در لهستان تیم ایران و دیگر تیم های آسیایی شرکت کننده در مسابقات جهانی باید با دو تیم راهی این دو مسابقه شوند.