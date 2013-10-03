به گزارش خبرگزاری مهر سایت شبکه المنار لبنان، نوشت: شبکه دوم تلویزیون اسرائیل گزارش کرد که نشست های میان مسئولان صهیونیستی و مقام های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در هفته های اخیر افزایش یافته است و هدف از این دیدارها ، هماهنگی تلاش ها و اقدامات ضد ایران و نیز نزدیک شدن این کشورها به آمریکا است.

بر اساس این گزارش، نشست های مسئولان صهیونیستی با آن دسته از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برگزار می شود که تل آویو با آن ها روابط دیپلماتیک ندارد.

شبکه دوم تلویزیون رژیم اسرائیل خاطرنشان کردکه از جمله علل برگزاری این نشست ها ، علاوه بر تبادل پیام ها میان اسرائیل و مسئولان کشورهای حوزه خلیج فارس، نگرانی از موفقیت تهران در آنچه که این شبکه آن را "فریب دادن" دولت آمریکا از سوی ایران و سوق دادن دولت اوباما به سمت امضای توافقی که ازهم پاشی برنامه هسته ای ایران را دربرنداشته باش، عنوان کرد.

علاوه بر این با بیان اینکه " همه جزئیات را نمی توان فاش کرد"، آمده است آنچه قطعی به نظر می رسد، این است که چند نفر از شخصیت های بلندپایه حاشیه خلیج فارس به تازگی "وارد اسرائیل شده اند تا به شکل محرمانه ، راه های هماهنگی تلاش ها برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات ضد ایران را بررسی کنند.

به موجب این گزارش، مسائل بیشتر تاکنون علنی نشده است؛ اما رویکرد و هدف از برگزاری این جلسه ها و سفرها، تشکیل جبهه جدیدی است که می توان آن را جبهه "نگرانی ها" نامید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس درصدر تاسیس کنندگان آن قرار دارد و هدف از آن، ایجاد مانعی مستحکم در مقابل ایران با مشارکت تعداد زیادی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است.

" رون بروسوور" نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه دوم تلویزیون این رژیم در واشنگتن مبنی براینکه آیا کشورهای حوزه خلیج فارس تماس هایی را با اسرائیل درباره نزدیکی روابط ایران و آمریکا برقرار کرده اند، گفت: عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس در اصل از جانب ایران نگران هستند و درباره این نگرانی خود با همه طرف ها در همه سطوح سخن می گویند.

وی افزود: نمی خواهم درباره اقداماتی که با آن ها صورت می گیرد، سخن بگویم، اما آنچه می توانم بگویم این است که عربستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از تبدیل شدن ایران به یک کشور هسته ای نگران هستند و این پیام ها را به مسئولان در سطوح مختلف منتقل می کنند.

شبکه دهم تلویزیون اسرائیل نیز به حالت نومیدی که درمحافل "کشورهای میانه‎رو خلیج فارس" به ویژه درعربستان حاکم شده و نیز به توان ایرانی‎ها برای دواندن واشنگتن در پشت سر خود به منظور دستیابی به توافق برای حل برنامه هسته ای ایران اشاره کرد و گزارش داد که بزرگ ترین بازنده، همان عرب ها هستند.

به نوشته العالم، همچنین سایت دبلیو ان دی نوشت: عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب در واکنش به تماس تلفنی و تعامل دیپلماتیک اوباما با ایران در حال نزدیک شدن به چین و روسیه هستند.

به گفته یک دیپلمات اردنی که حاضر به افشای نامش نشد، پادشاه اردن روز چهارشنبه (10مهرماه) در جلسه‎ای با مسئولان ارشد عربستان شرکت کرد تا نتایج تماس تلفنی اوباما با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را بررسی کنند.

نمایندگان کشورهای عربی حاضر در این جلسه نگرانی عمیق خود از احتمال برقراری رابطه میان ایران و آمریکا را ابراز کرده اند.

در این جلسه، رهبران عرب در مورد پیشنهاد سعودی‎ها و دیگر کشورهای عرب به چین و روسیه برای ایفای نقشی بزرگتر در دیپلماسی و تجارت به بحث و بررسی پرداختند.

سعودی‎ها همچنین فروش نفت با قیمت پایین‎تر را به چین و روسیه در جهت رقابت با ایران پیشنهاد دادند.