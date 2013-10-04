دلیل اظهارات جنجالی سیف اعلام شد/ طرح جدید ارزی بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرویزیان عصر جمعه در یک مناظره تلویزیونی به نمایندگی از بانک مرکزی با تاکید بر وجود حساسیت های زیاد درباره نرخ ارز گفت: حدودی 6 روش برای محاسبه نرخ ارز وجود دارد که در ایران مهم ترین روشی مورد اشاره قرار می گیرد روش قدرت برابری خرید است.

عضو شورای پول و اعتبار با بیان این موضوع که در قانون نرخ ارز بر اساس شناور مدیریت شده پیش بینی شده است اظهار داشت: در فاصله سال های 81 تا مهرماه سال 89 فاصله قیمتی ارز در بازار با نرخ اعلامی بانک مرکزی با نوسان 20 تا 30 ریالی به عنوان نوسان طبیعی وجود داشت که پس از آن این فاصله به 500 ریال و در سال 90 نیز به 700 ریال افزایش یافت.

نماینده بانک مرکزی نرخ ارز در اسفندماه سال 90 را در بازار آزاد 1900 تومان اعلام کرد و در واکنش به اظهارات جنجال برانگیز سیف درباره نرخ ارز بیان داشت: هر اقتصادی برنامه‌های کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلندمدت دارد و صحبت‌ های آقای سیف می‌تواند توسط اساتید مورد تحلیل قرار گیرد و نسبت به آن قضاوت کنند ولی باید بگویم دلیل حرف رئیس کل بانک مرکزی این است که عوامل بنیادی اقتصاد در کوتاه مدت تغییری نکرده است.

وی افزود: البته ممکن است برخی عوامل و انتظاراتی ایجاد شده باشد ولی هنوز این انتظارات شکننده است و در حال حاضر تغییری در تحریم‌ ها رخ نداده است که بازار و یا کشور بخواهد براساس آن واکنش نشان دهد. از سویی، همچنان امکان دسترسی به منابع ارزی وجود ندارد و سیستم بانکی نیز همچنان تحریم است.

پرویزیان گفت: بانک مرکزی به دنبال تثبیت نوسانات نرخ ارز است و این مسئله به عنوان نخستین گام بانک مرکزی در راستای بازار ارز دنبال می‌شود و در حال حاضر نوسان به حدود 500 تا 600 تومان رسیده است و این تثبیت کوتاه‌مدت به دلیل انتظاراتی که در کشور ایجاد شده به وجود آمده است.

عضو شورای پول و اعتبار درباره اینکه سیف برای ریاست در بانک مرکزی دکترا ندارد تصریح کرد: این موضوع را باید از خود ایشان جویا شد اما چیزی که هست سیف در حال حاضر سکاندار بانک مرکزی است و باید دانست که برای ریاست این نهاد نیاز به دانش ترکیبی است.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در 6 ماهه اول سال جاری اظهار داشت: شدت نوسانات در این دوره زمانی کمتر شده و تلاش بانک مرکزی این است که این شدت را حفظ کند زیرا نوسانات موجب منتفع شدن واسطه‌ ها می‌شود و مردم را متضرر خواهد کرد.

پرویزیان با بیان این مطلب که مردم از سرمایه‌گذاری در ارز و طلا منتفع نمی‌ شوند تصریح کرد: تحقیقی از مهر سال 89 انجام شد که نشان می‌دهد کسانی که در بازار ارز و طلا به نسبت بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کرده‌اند بیش از اینکه منتفع شوند متضرر شده‌اند.