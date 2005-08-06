اتباع خارجي فاقد پروانه كار شناسايي و به كشورشان بازگردانده مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر،با تصويب هيات وزيران به منظور تهيه طرح هاي اجرايي در چارچوب سياست هاي مصوب شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه ، كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه هاي كشور ، كار و امور اجتماعي ، اطلاعات ، امورخارجه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي شود.

همچنين شناسايي اتباع خارجي فاقد پروانه كار و جمع آوري آنها از كارگاه ها توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران صورت مي پذيرد و وزارت كارو امور اجتماعي موظف است اطلاعات لازم را در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرا ردهد.

كليه اتباع خارجي فاقد پروانه كار پس از جمع آوري به مراكزي كه بدين منظور تحت عنوان "اردوگاه هاي مراقبتي " در مناطق مورد نياز ايجاد مي شوند هدايت و نگهداري و در نهايت با رعايت اين آيين نامه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور منتقل و يا در اردوگاه هاي موقت اسكان مي يابند.

مسئوليت اداره اردوگاه هاي مراقبتي به عهده وزارت كشور است.

جدول زمان بندي چگونگي اجراي اين ماده توسط وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب شورا مي رسد.

بر اساس اين مصوبه وزارت كشور مكلف است هر سه ماه چگونگي عملكرد اين ماده را به شورا ارايه كند.

افرادي كه داراي شرايط زيرباشند از شمول اين آيين نامه مستثني هستند:

1- افراد خارجي داراي گذرنامه كه طبق قوانين و مقررات وارد كشور مي شوند و داراي اقامت معتبر هستند.

2- پناهندگان و آوارگان و مهاجران كه داراي دفتر چه يا كارت شناسايي معتبر هستند و اشتغال به كار ندارند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبارات مورد نياز به منظور اجراي اين آيين نامه را پيش بيني خواهد كرد.

همچنين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت حفاظت از اردوگاه هاي مراقتبي و اسكان موقت و انتقال افراد غير مشمول به كشور متبوع خود را با هماهنگي وزارت كشور به عهده دارد.