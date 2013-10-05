دربی مشهد و نبرد صدر و قعر در گروه الف/ ایرانجوان - پارسه؛ مهمترین دیدار هفته

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از رقابتهای فوتبال دسته اول باشگاههای کشور درحالی فردا یکشنبه با برگزاری 12 مسابقه در گروههای دوگانه پیگیری میشود که در گروه "الف" دربی شهر مشهد بین دو تیم سیاهجامگان و پدیده مشهد برگزار میشود که تیم برنده این بازی، جایگاه بهتری را نسبت به رقیبش در جدول ردهبندی این رقابتها بدست خواهد آورد.
الوند همدان صدرنشین گروه هم به بندرعباس میرود تا مقابل شهرداری تیم قعرنشین و بدون امتیاز این گروه به میدان برود. نساجی مازندران هم در خانه میزبان گهر دورود است و نیروی زمینی هم در ورزشگاه خانگی برابر صنعت نفت آبادان قرار خواهد گرفت.
برنامه دیدارهای گروه "الف" و جدول ردهبندی آن به شرح زیر است
یکشنبه - 14/7/92
* سیاه جامگان مشهد - پدیده مشهد، ساعت 15، ورزشگاه ثامنالائمه مشهد
* نساجی مازندران - گهر دورود، ساعت 15:15، ورزشگاه مازندران
* گیتیپسند اصفهان - فولاد یزد، ساعت 15:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* نیروی زمینی تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:15، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
* استقلال اهواز - شهرداری یاسوج، ساعت 15:45، ورزشگاه تختی اهواز
* شهرداری بندرعباس - الوند همدان، ساعت 15:30، ورزشگاه خلیجفارس بندرعباس
جدول ردهبندی گروه الف:
1- الوند همدان 4 امتیاز (3 زده - 2 خورده)
2- نساجی مازندران 4 امتیاز (2 زده - یک خورده)
3- سیاه جامگان مشهد 4 امتیاز (یک زده - بدون خورده)
4- گیی پسند اصفهان 4 امتیاز (یک زده - بدون خورده)
5- نیروی زمینی 3 امتیاز
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12- شهرداری یاسوج یک امتیاز
13- شهرداری بندرعباس بدون امتیاز - یک بازی کمتر
در گروه "ب" همه نگاهها به تیم ابومسلم است که آیا در سومین بازی متوالی خود در لیگ حضور خواهد یافت یا خیر. البته طبق اعلام مسئولان سازمان لیگهای فوتبال ایران اگر تیمی در سه بازی متوالی در لیگ دسته اول حضور نیابد، از جدول کنار گذاشته خواهد شد.
در دیگر بازی مهم گروه ایرانجوان بوشهر برابر پارسه تهران به میدان میرود، تیمهایی که در پایان هفته دوم ردههای اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند. پیکان هم که پس از شکست در هفته اول، در هفته دوم بازیاش با ابومسلم لغو شد و در سومین بازی میخواهد در خانه جبران مافات کند اما مقابل تیم نفت مسجد سلیمان کار مشکلی پیش رو دارند.
برنامه دیدارهای گروه "ب" و جدول ردهبندی آن به شرح زیر است:
یکشنبه - 14/7/92
* یزد لوله - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* مس رفسنجان - سایپا شمال، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی رفسنجان
* پیکان تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 15:15، ورزشگاه پیکانشهر
* البدر بندر کنگ - نفت و گاز گچساران، ساعت 15:30، ورزشگاه اختصاصی البدر بندر کنگ
* راهیان کرمانشاه - ابومسلم مشهد، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* ایرانجوان بوشهر - پارسه تهران، ساعت 15:45، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
جدول ردهبندی گروه ب:
1- ایرانجوان بوشهر 4 امتیاز (5 زده - 3 خورده)
2- پارسه تهران 4 امتیاز (2 زده - بدون گل خورده)
3- نفت و گاز گچساران 4 امتیاز (3 زده - 2 خورده)
4- آلومینیوم هرمزگان 3 امتیاز - تفاضل گل 3+
5- البدر بندر کنگ 3 امتیاز - تفاضل گل 1+
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12- پیکان تهران بدون امتیاز (یک بازی کمتر)
13- ابومسلم مشهد (بدون برگزاری مسابقه)
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