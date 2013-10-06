سید رضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایط تیم ملی فوتسال برای حضور در مسابقات جام جهانی کوچک برزیل اظهار داشت: طی چند روز گذشته خودم به اردوی تیم ملی رفتم و با بازیکنان در این خصوص صحبت کردم که حرفهای باشند و سعی کنند بدنهایشان را آماده نگه دارند. من به آنها تاکید کردم که اهمیت مسابقات گرندپری بسیار زیاد است؛ هرچند بعضی از مربیان برای سرپوش گذاشتن و توجیه عملکرد خود در باشگاههایشان اهمیت این مسابقات را زیر سئوال بردند.
ژاپن برای حضور در برزیل پول داده است!
وی افزود: ما کجا میتوانستیم با صرف کمترین هزینه با تیمهای برزیل، آرژانتین، ایتالیا و سایر تیمها یکجا بازی کنیم؟ من حتی شنیدهام ژاپن برای حضور در گرندپری به مسئولان برگزاری پول داده است. درخواستها برای شرکت در گرندپری بسیار زیاد بوده ولی کمیته برگزاری مسابقات فقط هشت تیم را انتخاب کرده است. قطعا اگر این مسابقات اهمیت نداشت چنین فیلتری را برای انتخاب تیمها نمیگذاشتند.
باقری سرپرست تیم ملی میشود
افتخاری در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتخاب سرپرست تیم ملی فوتسال در مسابقات گرندپری، تصریح کرد: تیم ملی ابتدا 10 روز برای برپایی اردو به برزیل میرود. من در این اردو همراه تیم نیستم.طی این مدت باقری، مربی بدنساز این مسئولیت را بر عهده دارد. زمان شروع مسابقات من به برزیل میروم و آن موقع سرپرستی تیم را از وی تحویل میگیرم.
تبریز، مشهد و تهران میزبان پیشنهادی جام باشگاهها
سرپرست کمیته فوتسال همچنین با اشاره به به عقب نشینی کنفدراسیون فوتبال آسیا از طرح برگزاری مسابقات جام باشگاهها در هر دو سال یکبار، گفت: AFC قبول کرده که جام باشگاهها در سال 2014 برگزار شود. ما هم شهرهای تبریز، مشهد و تهران را پیشنهاد دادهایم. این فشار ما باعث شد تا AFC قانع شود که مسابقات جام باشگاههای آسیا هرسال برگزار شود. ما از کشورهای دیگر هم خواستیم که به کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه بزنند. در واقع ما این جریان را رهبری کردیم و به موفقیت رسیدیم.
بازی با روسیه در یزد برگزار میشود
افتخاری درباره برگزاری مسابقه تدارکاتی ایران و روسیه در آذرماه، تاکید کرد: قرار بود این مسابقات در تبریز برگزار شود ولی تبریزیها برای فراهم کردن شرایط مورد نیاز به ما پاسخ ندادند. ما هم استان یزد را برای این بازیها پیشنهاد دادیم و قرار است این استان همان شرایطی که به تبریز گفتیم را فراهم کند. قرار است روسیه 9 آذر به ایران بیاید و یک روز بعد با تیم ملی بازی کند.
روی پول اسپانسر فدراسیون حساب نکردهایم
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر بهبود اوضاع فوتسال با جذب اسپانسر اصلی فدراسیون، یادآور شد: از این اسپانسر چیزی به فوتسال نمیرسد! ما روی پول این اسپانسر حساب نکردهایم ولی اگر مقداری از آن را به ما بدهند، ممنون میشویم.
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