به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فرجو در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به واردات بی رویه اسباب بازی از چین و حتی واردات موی عروسک، گفت: از مهرماه سال 81 واردات اسباببازی به ایران آزاد شده و در حال حاضر تعرفه واردات اسباببازی 55 درصد و تعرفه واردات قطعات اسباببازی 20 درصد تعیین شده است.
دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی افزود: بر این اساس، 21 گمرک تخصصی در کشور، مسائل مربوط به استاندارد و اسباببازی را پیگیری میکند و همچنین 4 واحد صدور مجوز در شهرهای تهران، بوشهر، هرمزگان و خوزستان برای واردات اسباببازی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: استاندارد اسباببازی از سال 82 اجباری شده و چنانچه اسباببازیهای وارداتی شناسنامه و هولوگرام نداشته باشند، به آزمایشگاه پژوهشکده وزارت نیرو برای آنالیز رنگ ارسال میشود تا مسائل بهداشتی و ایمنی رنگ در آن رعایت شود. این در حالی است که برای تسهیل واردات اسباببازی استاندارد، شرکتهای بازرسی با هماهنگی انجام شده در مبداء واردات، استانداردهای لازم را بررسی میکنند، تا کالای غیر استاندارد به طرق مختلف وارد کشور نشود.
به گفته فرجو، بیشترین واردات اسباببازی مربوط به سال 90 و رقم 50 میلیون دلار است و در سال 91 با کاهش 45 درصدی به 24 میلیون دلار رسیده است و روند کاهشی واردات اسباببازی در سال 92 نیز ادامه دارد. این در حالی است که 95 درصد اسباببازی موجود در بازار خارجی است که 92 درصد آن از چین و 3 درصد از آلمان، اسپانیا، تایوان، ایتالیا و ترکیه وارد کشور می شود و تنها 5 درصد تولید داخل است.
وی اظهار داشت: در این میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است برای تعیین میزان قاچاق اسباببازی باید میزان مکشوفه را در عدد 5 ضرب کرد، لذا میتوان براورد کرد 25 درصد اسباببازی موجود در بازار قاچاق است. البته برای تولیدات داخلی اسباببازی هولوگرامهایی نصب میشود که مردم میتوانند عدد هولوگرام را به سامانه 300074010 ارسال کنند.
به گفته دبیر شورای اسباب بازی، در حال حاضر واردات عروسک باربی، سندی و سایر عروسکهایی که مغایر با فرهنگ اسلامی است ممنوع بوده و هرچه در بازار میبینید، به صورت قاچاق وارد میشود. عروسکهای شکرستان، که توسط سازمان تبلیغات طراحی شده است به دلیل نبود تکنولوژی در تولید آن در کشور چین تولید میشود. البته توان تولید اسباببازی در کشور وجود ندارد و حتی موی عروسک نیز از کشور چین وارد میشود.
در ادامه، محمدرضا علیخانی مدیر اجرایی اولین نمایشگاه بازی، اسباببازی و سرگرمی نیز گفت: سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی در نظر دارد، تا رویدادهایی که ماهیت و هویت تجاری دارند و در بحث صادرات تاثیرگذار هستند، را با بسترسازی مناسب در کنار برگزار جشنوارههای اجتماعی و فرهنگی مباحث اقتصادی و تجاری را دنبال کنند که بر این اساس، اولین نمایشگاه بازی، اسباببازی و سرگرمی به همراه جشنواره ویژه آن در دو سالن نمایشگاه بینالمللی تهران و در فضای مفید نمایشگاهی 1400 متر مربع، 25 تا 28 مهرماه جاری برگزار میشود.
وی افزود: تاکنون 70 شرکت داخلی، نمایندگی خارجی و همچنین وارد کنندگان در این نمایشگاه ثبتنام کردهاند و 52 گروه کالایی در گروه سنی کودک و بزرگسال در این نمایشگاه عرضه میشود.
مدیر اجرایی این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه عرضه انواع بازی و اسباببازی آزاد است و همچنین شورای نظارت برای ثبت اسباببازی و صدور مجوز واردات 25 درصد تخفیف و برای نصب هولوگرام 15 درصد تحفیف در نظر گرفته است و از تولیدات داخلی حمایت میشود.
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