درخشش ووشوکاران دامغانی در مسابقات قهرمانی بسیج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود نبوی عصر دوشنبه در نشست با مسئولان هیئت ووشو شهرستان دامغان اظهار داشت: در مسابقات ووشو قهرمانی بسیج کشور که به مدت دو روز و در هفته گذشته در استان زنجان برگزارشد تیم اعزامی از استان سمنان موفق شد در این دوره از مسابقات پنج عنوان قهرمانی کشوری را از آن خود به ثبت برساند.

وی اضافه کرد: در این دوره از مسابقات محمد میرخانی در فرم نان چوان در رده سنی جوانان دو عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کند.

این مقام مسئول در هیئت ووشو استان سمنان یادآور شد: سید خلیل میرعماد نیز در فرم نن کوئن ودر رده سنی نوجوانان عنوان دومی و سجاد تقی پور نیز در رده سنی جوانان و در وزن -56 کیلوگرم عنوان سومی را از آن خود به ثبت برسانند که این دو ورزشکار هر دو از شهرستان دامغان بودند.

نبوی تصریح کرد: ووشوکاران دامغانی در طول سالهای گذشته تا کنون توانستند با حضور خود رد مسابقات استانی و کشوری موفقیت های خوبی را کسب و مایه افتخار شهرستان و استان باشند.

رئيس هيئت ووشو استان سمنان یادآور شد: در رشته ورزشی ووشو در شهرستان دامغان 40 ورزشکار دررده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حضور دارند.

نبوي گفت: امیدورایم که هیئت ووشو شهرستان دامغان و ورزشکاران این رشته ورزشی بتوانند در آینده نزدیک نیز موفقیت های خوبی را کسب و افتخار آفرین در این رشته ورزشی باشند.

در این نشست حسین تقی پور، رئیس هیئت ووشو شهرستان دامغان نیز گزارشی از آخرین وضعیت این هیئت ورزشی در این شهرستان ارائه و خواستار برنامه ریزی برای تامین مکانی مناسب برای برگزاری کلاس های حرفه ای با توجه به قهرمانی این رشته ورزشی در شهرستان در اختیار هیئت ورزشی ووشو قرار گیرد.

وی همچنین از همکاری و تعامل اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان با هیئت ورزشی ووشو این شهرستان قدردانی کرد.