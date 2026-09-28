ارسال ۵۷۱ تن مرغ از مازندران به تهران

، حسین اسلامی با اشاره به آخرین آمار توزیع و ارسال مرغ از مازندران اظهار کرد: بر اساس گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی، در روز ششم مهرماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۲۷۳ هزار و ۸۱۸ کیلوگرم مرغ آماده طبخ از مازندران به مقصد تهران ارسال شده است.

وی افزود: از این میزان، ۲۰۰ هزار و ۴۹۱ کیلوگرم برای عرضه در میادین میوه و تره‌بار و مراکز توزیع تهران و ۷۳ هزار و ۳۲۷ کیلوگرم نیز به فروشگاه‌های این شهر اختصاص یافته است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در همین مدت، ۱۳۵ هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده نیز از مازندران به کشتارگاه‌های تهران منتقل شده است که با احتساب آن، مجموع مرغ ارسالی به پایتخت به ۵۷۱ هزار و ۲۵۸ کیلوگرم می‌رسد.

اسلامی درباره میزان توزیع مرغ در داخل استان نیز گفت: در بازه زمانی مورد اشاره، ۴۶۹ هزار و ۶۲۸ کیلوگرم گوشت مرغ با احتساب محصولات قطعه‌بندی و کاله در سطح مازندران توزیع شده است.

وی با بیان اینکه تأمین مرغ بازار مازندران تنها از مسیر تولید داخلی استان انجام نمی‌شود، تصریح کرد: بخشی از مرغ آماده طبخ مورد نیاز استان از مسیر استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش تأمین و در مازندران توزیع می‌شود.

اسلامی همچنین از ارسال بخشی از تولیدات مازندران به سایر استان‌ها خبر داد و گفت: علاوه بر مقادیر اعلام‌شده، ۶۱ هزار و ۷۴۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ و ۳۳ هزار و ۸۰۰ قطعه مرغ زنده نیز به مقصد استان سمنان ارسال شده است.