صالحی پنج گام مهم وزارت ورزش و جوانان را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست سرپرست وزارت ورزش و جوانان با روسای فدراسیونهای ورزشی، سیدرضا صالحی با تبریک سالروز ازدواج مبارک حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) از ورود فرهنگ به ورزش ، ورزش همگانی ، توسعه ورزشگاهها و مکانهای ورزشی از طریق مشارکت عمومی و بخش خصوصی ، تحول در عرصه ورزش زنان و بازنگری در نگاه ملی به جوانان به عنوان پنج استراتژی آینده این وزارتخانه نام برد.

وی با اشاره به اینکه بنیانهای فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران بسیار قوی است، افزود : مردم ما به توحید و معاد اعتقاد راسخ دارند . پس تغییر رفتار در جامعه شدنی است . برای همین باید عینک مدال را برداریم و عینک معرفت، نوعدوستی، همدردی و دگردوستی به چشم بزنیم . باید علاوه بر اخلاق اجتماعی از اخلاق دینی که فراتر هم هست بهره ببریم . مجموعه مناسبات حاکم بر ورزش کشور غم‌انگیز است و قابل دفاع نیست اما شما مدیران ورزش که سرمایه‌های ملی هستید اگر در کنار ظرف قهرمانی ظرف اخلاقی تعریف را هم تعریف کنید می‌تواند منشا تحول باشد .

صالحی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ورزش همگانی افزود : جدی گرفته شدن ورزش همگانی نیازمند فرهنگ سازی و سیاست گذاری است. سرپرست وزارت ورزش و جوانان تدوین برنامه جامع برای واگذاری ورزشگاه-ها به تعاونی ها، باشگاه ها و قهرمانان سابق ورزش را از دیگر برنامه های این وزارتخانه دانست و گفت باید وزارت ورزش این بار را به زمین بگذارد. مشارکت بخش خصوصی در نوسازی امکانات ورزش کشور باید در اولویت برنامه ها باشد. استاندارد فضای ورزشی در جهان سه مترر و در ایران 54 سانتی متر است که همین میزان هم ناعادلانه توزیع شده است و باید این روند با کمک همه دستگاهها تغییر کند.

سرپرست وزارت ورزش و جوانان با اعلام ایجاد فدراسیون ورزش بانوان از نگاه ویژه این وزارتخانه به ورزش زنان خبر داد و گفت: قطعا عدالت لازم بین زنان ورزشکار و مربیان و قهرمانان انها با ورزشکاران مرد ایجاد می شود و برنامه ما برای گسترش و تقویت ورزش قهرمانی زنان و البته تلاش برای همگانی شدن ورزش در میان زنان و مادران ایرانی است.

صالحی در مورد بازنگری نگاه ملی در حوزه جوانان گفت: در این مورد آینده نزدیک مفصل تر صحبت خواهم کرد ولی موضوع جوانان بسیار پیچیده است و نیازمند ظرافتهای خاص فرهنگی است و حتی در دیدار اخیر که خدمت با آیت الله العظمی جوادی آملی بودیم عرض کردم مدرسه، مسجد و ورزشگاه سه ضلع مثلث مقدس برای جوانان است . مسئله جوانان در کشور بسیار فنی و پیچیده است و نیازمند اراده و سرمایه گذاری ملی است.

سرپرست وزارت ورزش و جوانان در ادامه مذاکره و توافق پنهان با مدیران برای تصدی فدراسیون های ورزش را تکذیب کرد و گفت : 7 معاون، 31 مدیر و 50 رئیس فدراسیون اعضای خانواده ورزش کشور هستند و باید همه با هم به پیشرفت و تعالی ورزش کشور کمک کنند.

وی افزود: در این هفته جلسه ای با دکتر نوبخت معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواهیم داشت تلاش می‌کنیم با ارائه برنامه انشاءالله فدراسیون ها مشکل بودجه ای نخواهند داشت. اکنون بودجه وزارت ورزش و جوانان 7/0 درصد وزارت آموزش و پرورش است و اگر این عدد به 5/1 درصد ارتقاء یابد از نظام چانه زنی خارج می شویم تاکید میکنم مشکلات مالی فعلی در شان نظام و ورزش کشور نیست.

در این مراسم سید نصراله سجادی به عنوان معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای ، سید مناف هاشمی معاون توسعه منابع و پشتیبانی ، رسول خادم مشاور عالی وزارت ورزش و جوانان ، مازیار ناظمی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، نوروزی مدیر کل حراست ، حجت الاسلام نقویان مشاور فرهنگی سرپرست وزارت ورزش و جوانان و جواد رئیس زاده مشاور پارلمانی صالحی به روسای فدراسیونها معرفی شدند.