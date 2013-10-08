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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

کارگردان "آرتیست" فیلم جدیدش را در سکوت می‌سازد

کارگردان "آرتیست" فیلم جدیدش را در سکوت می‌سازد

میشل آزاناویسیوس کارگردان فیلم صامت "هنرمند" در سکوت خبری در حال ساخت فیلم جدیدش با نام "جستجو" است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سینما بلِند، میشل آزاناویسوس کارگردان 46 ساله فرانسوی در حال ساخت فیلم جدیدش به نام "جستجو" است. فیلم "جستجو" درباره مادر و پسری است که پس از جنگ جهانی دوم در منطقه چچن به دنبال یکدیگر می‌گردند.

میشل آزاناویسوس کارگردان فرانسوی که در سال 2011 جایزه اسکار بهترین کارگردانی را برای فیلم صامت "آرتیست" دریافت کرد. هم اکنون در سکوت مطبوعاتی در حال فیلمبرداری بخش هایی از فیلم جدید خود در کشور گرجستان است و قرار است ادامه فیلم را در فرانسه فیلمبرداری کند.

برنیس بژو، همسر وی که برای بازی در فیلم "آرتیست" نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود، در این فیلم نقش مادر را بازی می کند. همچنین ژان دوژاردن، بازیگر برنده جایزه های اسکار و کن (باز هم برای بازی در فیلم آرتیست) نیز در فیلم "جستجو" نقش آفرینی می کند.

هنوز زمانی برای اکران فیلم "جستجو" در نظر گرفته نشده است.

 

کد مطلب 2151363

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