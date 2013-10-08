درخواست شورا برای ورود دادستانی به ماجرای ریزش خیابان ایران زمین/ انتقاد به اصلاح قانون فرزندخواندگی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دوستی یکی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به حادثه گودبرداری خیابان ایران زمین که سبب رانش زمین شد، گفت: طبق بند 14 ماده 55 باید به موضوع ریزش خیابان ایران زمین رسیدگی شود و شهردار منطقه به این موضوع توجه کند.

وی با بیان اینکه باید تدابیر لازم جهت محافظت شهروندان از حوادثی مانند حریق، سیل و ... اندیشیده شود گفت: ساکنان خیابان ایران زمین احساس امنیت نمی کنند و باید در این زمینه کاری شود.

مشخص شود گودبرداری براساس مجوز بوده یا خیر

در ادامه این جلسه سلطانی فر یکی دیگر از اعضا با تذکر کتبی نسبت به حادثه رانش زمین بر اثر گودبرداری گفت: باید خسارت این حادثه مشخص شود. همچنین بررسی شود گودبرداری انجام شده براساس پروانه ساخت بوده یا نه. همچنین اگر گودبرداری بر اساس پروانه صادر شده باشد چرا مقاوم سازیهای لازم انجام نشده و چرا به هشدارهای اهالی محل بی توجهی شده است.

دنیامالی: بررسی پرونده را به کمیسیون عمران بسپاریم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این جلسه احمد دنیامالی درخواست کرد پیگیری این پرونده را در اختیار کمیسیون عمران قرار دهند که احمدمسجد جامعی خطاب به وی گفت: شما کار خودتان را انجام دهید اما شورا گزارشهای مختلفی در حوزه های مختلف تهیه و در صحن شورا ارایه خواهد کرد. در حال حاضر اطلاعات ما کافی نیست و پس از تکمیل اطلاعات نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

درخواست ورود مدعی العموم به پرونده ایران زمین

در ادامه این جلسه عباس جدیدی با اشاره به خلاء های قانونی که در حوزه گودبرداری های غیراصولی وجود دارد گفت: بر اساس آماری که سازمان نظام مهندسی در اختیار ما گذاشته آمار گودبرداری غیراصولی در یک سال اخیر کاهش پیدا کرده است اما همچنان شاهد چنین حوادثی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه شورا هیچ حق پیگیری مجازات حقوقی در خصوص متخلفان ندارد، گفت: از دادستانی تقاضا می کنم به عنوان مدعی العموم وارد این مساله شود.

وی همچنین به آسیبهای روحی و اجتماعی که ساکنان این منطقه پس از بروز این حادثه متحمل شده اند اشاره کرد و گفت: این گونه که پیمانکار بگوید پول خسارت وارد شده به مردم را می پردازم ادبیات درستی نیست و مانند این است کسی را در حادثه ای کشته باشیم و بگوییم دیه اش را می دهم.

انتقاد به اصلاح قانون فرزندخواندگی

به گزارش خبرنگار مهر، در ای جلسه معصومه آباد عضو کمیسیون سلامت شورا با اشاره به روز جهانی کودک گفت: من تا کنون عامل تولد دو هزار و 370 کودک بودم و امیدوارم خلاءهای قانونی حمایت از کودکان این گمشده های شهر تهران که به دلیل اندازه قامتشان دیده نمی شوند برطرف شود.

وی با اشاره به اصلاح جنجالی قانونی حمایت از کودکان بی سرپرست، گفت: باید مشخص شود این اصلاح مشکل چه کسی را حل می کند، پدر و مادرخوانده یا فرزند خوانده و من با توجه به انعکاس های بین المللی این قانون خواستار بازبینی مجدد در این رابطه هستم.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: بر اساس آمارها هر 4 دقیقه یک طلاق رخ می دهد و بهتر است به جای اصلاح این گونه قوانین، قوانین حمایتی در زمینه کاهش نرخ طلاق در دستور کار قرار گیرد.