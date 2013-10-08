  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۹

هفتمین همایش نخبگان با حضور رئیس جمهور آغاز شد

هفتمین همایش نخبگان با حضور رئیس جمهور آغاز شد

هفتمین همایش ملی نخبگان جوان صبح امروز سه شنبه با حضور رئیس جمهور در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که با حضور حسن روحانی برگزار شد جمعی از نخبگان عضو بنیاد ملی نخبگان به همراه رئیس جدید این بنیاد و تنی چند از مسئولان حوزه علم و فناوری حضور داشتند.

دیدار با مقام معظم رهبری، سخنراني‌های علمی، برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع دستاوردهای نوین علم در ایران، جایگاه جهانی ایران در علوم، نواوری در علوم و فلسفه و انسان شناسی با حضور جمعی از نخبگان برنده جایزه علامه طباطبایی، برپایی غرفه‌های فعاليت‌های اجتماعی و فرهنگی استعدادهای برتر و نخبگان توسط بنیادهای نخبگان استانی و بازدید‌های علمی و فرهنگی از جمله برنامه‌های این همایش است.

اختتامیه هفتمين همایش ملی نخبگان جوان روز چهارشنبه 17 مهرماه برگزار می‌شود و در روز پنج شنبه 18 مهرماه برنامه‌های بازدیدهای علمی و فرهنگی برای نخبگان اجرای خواهد شد.

کد مطلب 2151470

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