به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "ولادیمیر پوتین" که برای شرکت در نشست اپک به اندونزی سفر کرده، امروز پس از دیدار با "جان کری" وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی تاکید کرد: روسیه و آمریکا درباره چگونگی امحای تسلیحات شیمیایی در سوریه توافق نظر دارند.

وی افزود: من از اینکه اوباما در موضوع تسلیحات شیمیایی سوریه چنین تصمیمی اتخاذ کرده، خرسند هستم.

پوتین همچنین پیش بینی کرد که بازرسان سازمان ملل طی یک سال ماموریت امحای تسلیحات شیمیایی سوریه را به انجام برسانند.

رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه دیدار با اوباما هدف نیست، افزود: زمانی که ضرورت داشته باشد با یکدیگر دیدار می کنیم.

پوتین همچنین خواستار دعوت از اندونزی برای حضور در نشست ژنو 2 درباره سوریه شد.