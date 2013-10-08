به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل توصیه کرده که تیمی مشترک و 100 نفره از بازرسان سازمان ملل و کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی برای تسهیل در موضوع امحای تسلیحات شیمیایی سوریه تشکیل شود.

بان کی مون با اشاره به اینکه این نخستین ماموریت مشترک دو سازمان مهم بین المللی خواهد بود، افزود: مکان اصلی امحای تسلیحات سوریه در دمشق خواهد و قبرس نیز می تواند به عنوان مقر پشتیبانی در نظر گرفته شود.

وی همچنین اعلام کرد: امحای تسلیحات شیمیایی سوریه در سه مرحله انجام می شود که نخستین مرحله (شناسایی تسلیحات شیمیایی سوریه) آغاز شده است. دومین مرحله امحای کامل این تسلیحات است و مرحله سوم از بین بردن برنامه سوریه درباره تسلیحات شیمیایی و نظارت کامل بر این موضوع است.

دیگر تحولات سیاسی سوریه به شرح زیر است:

- "مارتین نسیرکی" سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد: بان کی مون بر لزوم برگزاری نشست ژنو 2 در اواسط ماه نوامبر همچنان تاکید دارد.

- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: واشنگتن برای حضور ایران در نشست ژنو 2 درباره سوریه در صورتی که این کشور با بیانیه پایانی نشست ژنو در سال 2012 (تشکیل دولت انتقالی در سوریه) موافقت کند، آمادگی دارد.

- "ژان ایو لودریان" وزیردفاع فرانسه پس از پایان دیدارش با "ملک عبدالله" پادشاه عربستان اعلام کرد: فرانسه از ائئتلاف مخالفان سوری از لحاظ سیاسی، انسانی و نظامی حمایت و پشتیبانی می کند.