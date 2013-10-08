تیم های والیبال خبرنگاران و هنرمندان به مصاف هم می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های والیبال خبرنگاران و هنرمندان با اهداف خیرخواهانه ساعت 18:30 فردا چهارشنبه در خانه والیبال تهران برگزار خواهد شد. تیم والیبال خبرنگاران به تازگی با حضور برخی چهره های شناخته شده ورزشی نویسی تشکیل شده و تمریناتش را در سالن خانه والیبال پیگیری می کند.

مسئولان تیم والیبال خبرنگاران برای برگزاری این دیدار خیرخواهانه از برخی چهره های مطرح ورزش و هنر برای حضور در سالن و تماشای این دیدار دعوت کرده اند. چهره های سرشناس هنر نیز برای تماشای این دیدار دعوت شده اند.