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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

در دیداری خیرخواهانه؛

تیم های والیبال خبرنگاران و هنرمندان به مصاف هم می روند

تیم های والیبال خبرنگاران و هنرمندان به مصاف هم می روند

تیم والیبال خبرنگاران که به تازگی تشکیل شده است در نخستین دیدار رسمی خود روز چهارشنبه به مصاف تیم هنرمندان خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های والیبال خبرنگاران و هنرمندان با اهداف خیرخواهانه ساعت 18:30 فردا چهارشنبه در خانه والیبال تهران برگزار خواهد شد. تیم والیبال خبرنگاران به تازگی با حضور برخی چهره های شناخته شده ورزشی نویسی تشکیل شده و تمریناتش را در سالن خانه والیبال پیگیری می کند.

مسئولان تیم والیبال خبرنگاران برای برگزاری این دیدار خیرخواهانه از برخی چهره های مطرح ورزش و هنر برای حضور در سالن و تماشای این دیدار دعوت کرده اند. چهره های سرشناس هنر نیز برای تماشای این دیدار دعوت شده اند.

کد مطلب 2151585

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