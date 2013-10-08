به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی ابوالحسنی صبح سه شنبه در آیین افتتاح کتابخانه تخصصی ادبیات پایداری و دفاع مقدس که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار شد، گفت: دوران دفاع مقدس دستاوردهای بسیاری به همراه داشت که باید برای همگان به ویژه جوانان تبیین شود.

وی صدور انقلاب به سایر نقاط جهان را یکی از این دستاوردها عنوان و تصریح کرد: مردم جهان با مشاهده روحیه ایثارگری و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان به این واقعیت دست یافتند که چنانچه در مقابل ظالمان و جهان خواران ایستادگی کنیم می توانیم آنها را دچار خواری و ذلت کنیم.

این مسئول دوران هشت سال دفاع مقدس را بزرگترین حماسه دفاعی تاریخ ملت ایران دانست و گفت: در این دوران مرد و زن پیر و جوان با وحدت و همدلی برای دفاع از آرمان های نظام و انقلاب بسیج شدند و عده ای در جبهه ها و عده ای در پشت جبه ها در راستای پیروزی ایران اسلامی بر رژیم بعثی مبارزه و تلاش کردند.

سرهنگ ابوالحسنی یادآور شد: برپایی چهلارمین کتابخانه استان کرمان که ویژه دفاع مقدس است اقدامی ارزشمند وس تودنی است چرا که باعث می شود که جوانان بیش از پیش با فرهنگ دفاع مقدس آشنا شوند و کرمان در زمینه راه اندازی کتابخانه های دفاع مقدس در کشور پیشتاز است.

لزوم حفظ و انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل های آینده

در ادامه این آیین حمدالله منظری توکلی رئیس منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در دوران هشت سال جنگ تحمیلی گفت: یکی از اهداف راه اندازی این کتابخانه تشویق جوانان به تحقیق و پژوهش در زمینه دفاع مقدس است.

منظری توکلی با اشاره به اینکه همگان باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم تصریح کرد: چنانچه ما آرمان‌های شهدا را شناخته و در آن مسیر حرکت کنیم دیگر نباید نگران توطئه های دشمنان باشیم زیرا این راه، راه سعادت و کامیابی است.

وی گفت: رزمندگان برای پاداشت یکسری ارزش ها به میدان حق علیه باطل رفتند و بسیاری نیز در این راه جان خود را نثار کردند و افراد بسیاری جانباز و یا اسیر دست دشمن شدند، بنابراین کمترین وظیفه ای که امروز بر عهده ماست حفظ ارزش های دوران دفاع مقدس و انتقال آنها به نسل های آینده است.

رئیس دانشگاه آزاد واحد کرمان بر لزوم تقویت روحیه جهاد و شهادت در جامعه تاکید کرد و ابراز داشت: استقلال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین اقتدار امروز کشور را مدیون تلاش‌های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس هستیم.

این مسئول در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: ایشان همواره بر حضور پویا در عرصه جهاد علمی و جهاد اقتصادی تاکید دارند و همگی ما باید در راستای عمل به فرمایشات رهبری گام برداریم زیرا این امر مطمئنا باعث عزت و اقتدار نظام و ملت خواهد شد.

منظری توکلی اذعان داشت: شهدا بهترین الگو برای جوانان هستند و اخلاص و فداکاری آنها تا ابد در تاریخ ماندگار است.

وی در پایان سخنانش یادآور شد: در تلاش هستیم که مجوز پذیرش دانشجو در رشته ادبیات پایداری در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی کرمان را بگیریم.