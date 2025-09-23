به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد سالک صبح سهشنبه در حاشیه آئین پیش راهاندازی واحد IPA پتروشیمی آرمان سپاهان و کلنگ زنی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی در شهرک صنعتی رازی، با تأکید بر اهمیت حضور جوانان و شرکتهای دانشبنیان در عرصههای اقتصادی و صنعتی کشور، بر تقویت اقتدار ملی ایران در برابر تحریمهای خارجی تأکید کرد.
حجت الاسلام سالک افتتاح چنین پروژههایی را مصداقی از قدرت اقتصادی ملت ایران و نشانهای از عزم و تلاش نسل جوان خواند و گفت موفقیت این تشکیلات اقتصادی علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، نشاندهنده خودکفایی و ارتقای ظرفیتهای داخلی کشور است.
وی افزود: حمایت از جوانان متعهد و دانشآموخته، نقطه اصلی تضمین اقتدار ملی و استقلال اقتصادی ایران است.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به هفته دفاع مقدس، این اقدامات را ادامه مسیر مقاومت ملت ایران و پاسداری از ارزشهای دفاع مقدس دانست و بیان کرد: پیروزی آینده اسلام بر کفر جهانی وابسته به تقویت توانمندیهای علمی و اقتصادی جوانان کشور است. وی همچنین بر نقش این پروژهها در دفاع از دین و اسلام ناب و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان تأکید کرد.
وی در پایان از مسئولین برگزارکننده این مراسم، از جمله وزیر دفاع و مسئولین شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان، تقدیر کرد و اظهار امیدواری نمود که با ادامه این روند، ایران در مسیر توسعه پایدار و اقتدار اقتصادی روزافزون قرار گیرد.
نظر شما