به گزارش خبرگزاری مهر، شورای فنی كشتی فرنگی پس از نشست اخير خود كه به تدوين برنامه‌های تمام تيم‌های ملی رده‌های سنی مختلف انجاميد،‌ برگزاری نشست فوق‌العاده خود را به هفته آينده موكول كرد.

گفته می‌شود در این نشست در مورد مسائل مختلف مد نظر اعضاء و موارد مطرح شده در جلسه‌های قبل بحث، تبادل نظر و بعضا تصمیم گیری خواهد شد.

بنا بر اين گزارش به تازگی برنامه 6 ماهه دوم سال 92 تیم‌های ملی کشتی فرنگی نيز با تایید شورای فنی تیم‌های ملی اعلام شد كه طبق اين برنامه برگزاری اردوها و شرکت در تورنمنت‌های بین‌المللی در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان زمانبندی و مشخص شده است.

