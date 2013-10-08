كاهش چشمگير بارندگي در شهر ساوه/ فرهنگ صحيح مصرف آب اشاعه داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ابوالفضل شهباز ظهر روز سه شنبه در مراسم «آموزش مصرف بهينه آب » در مدارس ابتدايي دخترانه ادب و پسرانه سما اين شهرستان گفت: كاهش چشمگير ميزان متوسط بارندگي سالانه در شهر ساوه ، بروز خشكسالي ها، برداشت بي رويه از منابع آب زير زميني و همچنين مصرف بي رويه مشتركين، نشان مي دهد در وضعيت مطلوبي قرار نداريم و بايد نسبت به اشاعه فرهنگ صحيح مصرف آب اقدامات جدي انجام شود.

وی افزود: به همين منظور شركت آب و فاضلاب شهر ساوه با همكاري و تعامل اداره آموزش و پرورش براي دومين سال متوالي اقدام به اجراي برنامه هاي شاد و متنوع فرهنگي-ترويجي در خصوص مصرف بهينه آب در مقاطع ابتدايي کرده است.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهرستان ساوه اظهار داشت: مدارس و مهد كودك ها مي توانند پايگاه هاي هدف براي فرهنگ سازي در مصرف بهينه آب باشند و اگر بتوانيم نوجوانان و دانش آموزان را با پيامد هاي مصرف بي رويه آب و چالش هاي پيش رو، آشنا كنيم مي توانيم اميدوار باشيم كه دانش آموزان هميار شركت آب و فاضلاب خواهند بود و در مديريت مصرف نقش موثري ايفا خواهند كرد.

وي افزود: در اين طرح، دانش آموزان به عنوان حاميان آب در جمع خانواده هاي خود تعيين شدند كه اصلاح الگوي مصرف آب و استفاده از عوامل كاهنده در فشار آب در شير آلات و همچنين نحوه صرفه جويي در مصرف آب به آنها آموزش داده مي شود، چراكه دانش آموزان قطعا بهترين مروجان فرهنگ مصرف بهينه آب در خانواده ها هستند و مي توانند با دريافت آموزش هاي لازم، اصلاح الگوي مصرف را به خانواده ها منتقل كنند.

وي در پايان از شهروندان ساوجي خواست كه توصيه هاي شركت آب و فاضلاب را جدي بگيرند و در مصرف بهينه آب در راستاي اصلاح الگوي مصرف همت بيشتري داشته باشند.

گفتني است در اين مراسم جوايزي به دانش آموزان حامي آب اهدا شد.

