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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

شهباز:

كاهش چشمگير بارندگي در شهر ساوه/ فرهنگ صحيح مصرف آب اشاعه داده شود

كاهش چشمگير بارندگي در شهر ساوه/ فرهنگ صحيح مصرف آب اشاعه داده شود

ساوه – خبرگزاري مهر : مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهرستان ساوه گفت: كاهش چشمگير ميزان متوسط بارندگي سالانه در شهر ساوه نشان مي دهد در وضعيت مطلوبي قرار نداريم.

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ابوالفضل شهباز ظهر روز سه شنبه در مراسم  «آموزش مصرف بهينه آب » در مدارس ابتدايي دخترانه ادب و پسرانه سما اين شهرستان گفت: كاهش چشمگير ميزان متوسط بارندگي سالانه در شهر ساوه ، بروز خشكسالي ها، برداشت بي رويه از منابع آب زير زميني و همچنين مصرف بي رويه مشتركين، نشان مي دهد در وضعيت مطلوبي قرار نداريم و بايد نسبت به اشاعه فرهنگ صحيح مصرف آب اقدامات جدي انجام شود.

وی افزود: به همين منظور شركت آب و فاضلاب شهر ساوه با همكاري و تعامل اداره آموزش و پرورش براي دومين سال متوالي اقدام به اجراي برنامه هاي شاد و متنوع فرهنگي-ترويجي در خصوص مصرف بهينه آب در مقاطع ابتدايي کرده است.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهرستان ساوه اظهار داشت: مدارس و مهد كودك ها مي توانند پايگاه هاي هدف براي فرهنگ سازي در مصرف بهينه آب باشند و اگر بتوانيم نوجوانان و دانش آموزان را با پيامد هاي مصرف بي رويه آب و چالش هاي پيش رو، آشنا كنيم مي توانيم اميدوار باشيم كه دانش آموزان هميار شركت آب و فاضلاب خواهند بود  و در مديريت مصرف نقش موثري ايفا خواهند كرد.

وي افزود: در اين طرح، دانش آموزان به عنوان حاميان آب در جمع خانواده هاي خود تعيين شدند كه اصلاح الگوي مصرف آب و استفاده از عوامل كاهنده در فشار آب در شير آلات و همچنين نحوه صرفه جويي در مصرف آب به آنها آموزش داده مي شود، چراكه دانش آموزان قطعا بهترين مروجان فرهنگ مصرف بهينه آب در خانواده ها هستند و مي توانند با دريافت آموزش هاي لازم، اصلاح الگوي مصرف را به خانواده ها منتقل كنند.

وي در پايان از شهروندان ساوجي خواست كه توصيه هاي شركت آب و فاضلاب را جدي بگيرند و در مصرف بهينه آب در راستاي اصلاح الگوي مصرف همت بيشتري داشته باشند.

گفتني است در اين مراسم جوايزي به دانش آموزان حامي آب اهدا شد.
 

کد مطلب 2151648

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