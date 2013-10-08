هیچ برنامه ای برای رفع فیلتر فیس بوک نداریم

دکتر عبدالصمد خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی در مورد اخباری که در برخی سایتها مبنی براینکه "رفع فیلتر فیس بوک در حال بررسی است" منتشر شده اظهار داشت: فیلتر شبکه اجتماعی فیس بوک به لحاظ ماهیت جاسوسی این سایت و کثرت محتوای مجرمانه موجود در آن کماکان به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: در کشور ما در حال حاضر صدها شبکه اجتماعی اینترنتی آزادانه در حال فعالیت هستند و میلیون ها نفر عضو شبکه های اجتماعی داخلی هستند؛ بنابراین صرف شبکه اجتماعی بودن یک سایت تاثیری در فیلتر آن ندارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: برخی از شبکه های اجتماعی داخلی به تنهایی چند میلیون نفر عضو دارند و در زمینه های مختلف با هم در حال تبادل اطلاعات هستند.

مشاور قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: طبق قانون جرایم رایانه ای تنها مرجع ذیصلاح قانونی برای اظهارنظر در خصوص فیلتر و رفع فیلتر پایگاههای اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

وی خاطرنشان کرد: رفع فیلتر فیس بوک به هیچ وجه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نبوده و نیست و این کارگروه در حال حاضر نیز هیچ برنامه ای برای بررسی رفع فیلتر فیس بوک ندارد.

دکتر خرم آبادی تصریح کرد: اخباری که به نقل از روابط عمومی برخی نهادها در مورد در دست بررسی بودن رفع فیلتر سایت فیس بوک منتشر شده کذب محض است.

به گزارش مهر، امروز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی در کارگروهی خارج از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی است که به محض دریافت نتایج بررسی ها و تصمیمات اتخاذ شده به طور رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.



