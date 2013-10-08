تصمیم کامرون برای برگزاری همه پرسی خروج از اروپا بازی با آتش است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "تاگس انسایگر" سوئیس "نیک کلگ"، معاون نخست وزیر انگلیس تصمیمات دیوید کامرون برای برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بازی با آتش و تنها یک تصمیم سیاسی از روی غفلت و کوته بینانه عنوان کرد.

"نیک کلگ" همچنین درباره خروج کشورش از اتحادیه اروپا هشدار داده و تصمیمات کامرون برای برگزاری یک همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را تلاش محکوم به شکست ارزیابی کرد.

در اوایل سال جاری به شکل غافلگیرانه ای از برگزاری یک همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بعد از انتخابات پارلمانی سال 2015 در انگلیس سخن به میان آمد. دیوید کامرون تحت فشارهای فزاینده منتقدان اروپایی حزبش قرار گرفت. بسیاری از این منتقدان اروپا، این اتحادیه را به عنوان یک قدرت ارزیابی کرده و نگران استقلال انگلیس بودند.

معاون نخست وزیر انگلیس این انتقاد را به کامرون وارد کرده است که (با تصمیم خود برای برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) یک واکنش زنجیره ای ایجاد کرده که می تواند به خروج این کشور از اروپا منجر شود.

وی چنین تصمیمی را یک محاسبه سیاسی کوته بینانه دانست که می تواند منافع ملی انگلیس را به خطر بیندازد.

کلگ افزود: این اقدام کامرون بازی با آتش است و اگر ما این راه را برویم کشور ما دچار خودسوزی می شود. وی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را با خودکشی اقتصادی مقایسه می کند.