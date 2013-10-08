347 کیلوگرم مواد مخدر در یاسوج امحاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعدازظهر سه شنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد و فرماندار بویراحمد و جمعی از مسئولین نیروی انتظامی استان در پارک ساحلی یاسوج برگزار شد.

این مواد مخدر طی شش ماه اخیر توسط نیروی انتظامی در سطح استان و محورهای ارتباطی کشف و ضبط شده است.

به گفته عباس غلام زاده فرمانده نیروی انتظامی این میزان مواد مخدر شامل 288.276 کیلوگرم حشیش، 21.603 کیلوگرم کراک، 4.057 کیلوگرم سوخته تریاک، 23.390 کیلوگرم گراس، 6.738 کیلوگرم شیره تریاک، 2.371 کیلوگرم تفاله تریاک شیشه، 49.6 تفاله تریاک و 16 گرم بذر خشخاش، تعداد 14 هزار و 572 قرص غیر مجاز و 222 عدد شربت متادن بوده است.

وی یادآور شد: پلیس در راه مبارزه با مواد مخدر شهدای زیادی را تقدیم کرده است.

مراسم امحاء مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در یاسوج برگزار شده بود.