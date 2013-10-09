به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور درحالی طی روزهای جمعه هفته جاری و شنبه هفته آینده با برگزاری 12 مسابقه در گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود که در گروه "الف" نساجی مازندران صدرنشین، میهمان گل‌گهر سیرجان است که در دو بازی گذشته تنها 2 تساوی بدست آورده و در این دیدار خانگی به فکر شکست دادن صدرنشین است. البته در هفته‌ای که الوند همدان استراحت دارد، نساجی می‌تواند با پیروزی در این بازی، از دیگر مدعیان فاصله بگیرد.

نیروی زمینی تیم سوم جدول هم در خانه گهر دورود یکی از قعرنشینان به میدان می‌رود، پیروزی در این بازی شاید شانس صدرنشینی را به نیروی زمینی بدهد اما گهر هم در این بازی خانگی قصد دارد نخستین برد فصل جاری را بدست آورده و از پائین جدول فاصله بگیرد.

برنامه دیدارهای گروه "الف" و جدول رده‌بندی آن به شرح زیر است:

جمعه - 19/7/92

* گل‌گهر سیرجان - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان

* فولاد یزد - شهرداری بندرعباس، ساعت 15، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* گهر دورود - نیروی زمینی، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی دورود

* شهرداری یاسوج - گیتی‌پسند اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی یاسوج

* صنعت نفت آبادان - سیاه جامگان مشهد، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی آبادان

شنبه - 20/7/92

* پدیده مشهد - استقلال اهواز، ساعت، 14:45، ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- نساجی مازندران 7 امتیاز - تفاضل گل 5+

2- الوند همدان 7 امتیاز - تفاضل گل 3+

3- نیروی زمینی 6 امتیاز

4- سیاه جامگان مشهد 5 امتیاز - تفاضل گل 1+

5- گیتی پسند اصفهان 5 امتیاز - تفاضل گل 1+

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12- گهر دورود یک امتیاز (یک بازی کمتر)

13- شهرداری بندرعباس بدون امتیاز (یک بازی کمتر)

در گروه "ب" همه منتظر وضعیت تیم ابومسلم است هستند، تیمی که اگر تا روز جمعه وضعیت مدیریتی‌اش مشخص نشود و برابر ایرانجوان صدرنشین این گروه به میدان نیاید، طبق اعلام غلامرضا بهروان، احتمالا از این رقابتها کنار گذاشته خواهد شد. همچنین پارسه تهران تیم دوم جدول در این هفته میزبان مس رفسنجان پائین جدولی است.

البته جذاب‌ترین بازی این هفته هم در هرمزگان برگزار می‌شود، جایی که آلومینیوم میزبان پیکان دو باخته و قعرنشین گروه است. جدال این دو تیم که در پایان لیگ دوازدهم به دسته اول سقوط کردند، بسیار جذاب است، خصوصا اینکه پیکان برای جبران ناکامی‌های گذشته به میدان می‌آید و آلومینیوم برای صعود به جایگاه بالاتر از چهارم جدول.

برنامه دیدارهای گروه "ب" و جدول رده‌بندی آن به شرح زیر است:

جمعه - 19/7/92

* ابومسلم مشهد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد

* سایپا شمال - البدر بندر کنگ، ساعت 15 (محل برگزاری مسابقه متعاقباً اعلام می‌شود)

* آلومینیوم هرمزگان - پیکان تهران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج‌فارس بندرعباس

* پارسه تهران - مس رفسنجان، ساعت 15:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

* پاس همدان - یزد لوله، ساعت 15:15، ورزشگاه قدس همدان

* نفت مسجد سلیمان - راهیان کرمانشاه، ساعت 15:30، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- ایرانجوان بوشهر 5 امتیاز - تفاضل گل 2+

2- پارسه تهران 5 امتیاز - تفاضل گل 2+

3- نفت و گاز گچساران 5 امتیاز - تفاضل گل 1+

4- آلومینیوم هرمزگان 4 امتیاز - تفاضل گل 3+ (یک بازی کمتر)

5- نفت مسجد سلیمان 4 امتیاز - تفاضل گل 1+

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12- پیکان تهران بدون امتیاز (یک بازی کمتر)

13- ابومسلم مشهد (بدون برگزاری مسابقه)