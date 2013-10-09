دستگیری 2 نفر از عوامل انتشار پیامک استامینوفن مرگ آور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان روز چهارشنبه در دومين گردهمايي موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي مرکز انتظام پليس پيشگيري ناجا، با اشاره به قانون برنامه چهارم مبني بر راه اندازي موسسات انتظام توسط اين سازمان اظهار داشت: نيروي انتظامي توانست موسسات و شرکتهاي حفاظتي را آموزش داده و اولويت بندي کرده و به عنوان يکي از لايه هاي امنيتي پليس شکل دهد.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي با اعلام اين که از سال 83 و زمان تصويب اين قانون تا امروز شاهد پويايي، رشد چشمگير و تقويت اين موسسات هستيم، گفت: در روز هاي اول، هاله اي از ابهام در خصوص وظايف و ماموريت هاي اين موسسات وجود داشت، اما امروز، شاهد رشد کيفي و بهينه اين شرکت ها و فعاليت هاي آنها هستيم.

وي با اشاره به اين که در گوشه گوشه کشور درخواستهايي براي راه اندازي موسسات حفاظتي و مراقبتي وجود دارد، گفت: امروز خيل عظيم جوانان کشور در قالب مامورين اين موسسات توانسته اند، توانمندي هاي خود را به اثبات رسانده ، به آگاهي مردم و مديران برسانند؛ فعاليت هاي اين موسسات براي پليس نيز مفيد بوده و باعث شده تا نيروي انتظامي به ماموريت هاي اصلي تر خود بپردازد.

جانشین رئیس پلیس کشور با اشاره به فعاليت هاي بيش از 45 هزار نگهبان محله اعم از زن و مرد در سراسر کشور، گفت: در حال حاضر اين موسسات، در بيش از 4 هزار نقطه از کشور گسترش يافته که علاوه بر محلات، شامل حضور آنان در ادارات، شرکتها و موسسات ديگر هستيم.استقرار اين نگهبانان در 4 هزار نقطه از کشور به اين معناست که نگهبانان اين موسسات توانسته اند با توانايي هاي خود 4 هزار محل ماموريتي را از پليس تحويل گرفته و به ياري اين نيروي امنيتي بيايند.

رادان با اشاره به همکاري و همبستگي اين موسسات با کلانتري ها و پاسگاه هاي محلات گفت: نگهبانان موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي در لايه اول در تعامل با مردم هستند، در لايه دوم همکاري با کلانتري ها پاسگاه ها را در برنامه کاري خود دارند و در لايه هاي سوم و چهارم به کمک نيرو هاي امدادي و يگاني مي شتابند.

وي با تاکيد بر اين که طبق چشم انداز برنامه 5 ساله، که بايد جامعه اي امن و در خور شأن مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشيم، گفت: بايستي تا پايان برنامه 5 ساله اين 45 هزار نگهبان محله ، به 3 برابر افزايش يابد.

به گفته وي تعامل پليس و موسسات همواره وجود داشته، اما بايد هدفمند تر شده، در قالب توسعه در دستور کار ناجا قرار گيرد و خوشحاليم که طبق نظر سنجي ها ، وجود و حضور اين نگهبانان ضمن امنيت بخش بودن، احساس امنيت را نيز در مردم بالا برده است.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي احساس امنيت را از نفس امنيت، برتر دانست و گفت: پليس افتخاري يکي ديگر از برنامه هاي ما بود که بتوانيم به لايه هاي امنيت بخش، جهت ارتقاء احساس امنيت کمک کنيم و مردم در کنار پليس قرار گيرند.

وي با اشاره مولفه هاي اقتدار در يک کشور، گفت: امروز پليس در جامعه اسلامي، پليسي اجتماعي، قانونمدار، مردم دار و با تقواست؛ مردم به اين پليس احترام گذاشته و آن را دوست دارند.

رادان همکاري و تعامل با مردم را يکي ديگر از مولفه هاي اقتدار پليس دانست و گفت: هيچ ماموريتي نيست که ما در آن بدون همکاري مردم موفق شده باشيم؛ رمز موفقيت ما همراهي و همدلي مردم است که اگر نباشد، در عمليات ها موفق نمي شويم.

جانشین رئیس پلیس کشور، استفاده از لايه هاي مختلف مردم در ساختاري هماهنگ و داراي ماموريت را يکي ديگر از مولفه هاي اقتدار پليس دانست و اظهار داشت: اين مولفه در ايجاد موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي نمود يافت و مفتخريم که امروز پليس اجتماعي شکل گرفته و پيشگيري اجتماعي بر اقدامات انتظامي رجحان يافته است.



رادان در حاشیه دومین گردهمایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی با تاکید بر نقش نگهبانان محله در تامین امنیت گفت: ما معتقدیم لایه سوم برخورد و اولین لایه پیشگیری از وقوع جرم نگهبانان محله هستند که توانسته‌اند تا امروز 700 سارق و یکهزار معتاد خیابانی و ولگرد را دستگیر و تحویل پلیس دهند.



وی در خصوص دستگیری ارسال‌کننده پیامک‌ استامینوفن های تقلبی و کشنده اظهار داشت: در این رابطه 2 نفر دستگیر شدند و ترویج این پیامک از یک شیطنت و کنجکاوی ساده شروع شد و به گفته دستگیرشدگان هیچگاه تصور نمی کردند که این مورد به این سرعت فراگیر شده و مردم را دچار دغدغه کند. دستگیرشدگان انتشار این پیامک از این عمل خود ابراز ندامت کردند و تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که این پیامکها به صورت سازمان‌یافته ارسال نشده‌اند.



رادان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد حادثه اتوبان تهران - قم تصریح کرد: ما بر این باوریم که وقوع این حادثه گرچه تلخ بود ولی می‌تواند به افزایش امنیت منجر شود و این مسئله به شرطی محقق می‌شود که هر سازمان و ارگانی قدر و سهم مسئولیت خود را در این زمینه بداند.



وی در ادامه با انتقاد از برخورد برخی متخلفین در این حادثه تاکید کرد: برخی‌ در این حادثه به گونه‌ای برخورد می‌کنند که توقع دارند ما به نمایندگی از ۴۴ نفر کشته‌شده این حادثه از آنها عذرخواهی نیز کنیم.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی در خصوص در اختیار قرار دادن تجهیزات پلیسی و وسایل دفاع شخصی به افراد واجد شرایط، آن را از وظایف پلیس پیشگیری ناجا دانست و گفت: یکی از وظایف این پلیس، در اختیار قرار دادن تجهیزات امنیتی همچون افشانه و شوکر است و در اختیار قرار دادن این تجهیزات به گروه هدف با توجه به نیاز آنها و صلاحدید پلیس پیشگیری انجام می‌شود.البته گروه هدف این واگذاری ها باید مورد بررسی قرار گیرند.



رادان همچنین سازماندهی، آموزش و در اختیار قرار دادن تجهیزات امنیتی را به موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی بنابر قانون برعهده نیروی انتظامی دانست و گفت: شرکت‌ها به هیچ عنوان قبل از آموزش کارکنانشان حق استفاده از تجهیزات امنیتی را ندارند و تنها بعضی از کارکنان این شرکتها برای حفاظت از موسسات، سازمانها و محلهای خاص می‌توانند از سلاح استفاده کنند.