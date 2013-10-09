محاکمه محمد مرسی 13 آبان آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه استیناف مصر 4 نوامبر (13 آبان) را به عنوان زمان محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور اعلام کرد.

نبیل صلیب رئیس دادگاه استیناف قاهره در بیانیه ای مطبوعاتی با اعلام این خبر افزود: محمد مرسی به اتهام کشتار معترضان در حوادث کاخ ریاست جمهوری محاکمه می شود.

محمد بلتاجی، عصام العریان، شیخ وجدی غنیم، اسعد الشیخه معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری، احمد محمد عبدالعاطی رئیس دفتر ریاست جمهوری، ایمن عبدالرؤوف هدهد مشاور رئیس جمهوری، جمال صابر محمد و هفت متهم دیگر از جمله کسانی هستند که به اتهام دست داشتن در حوادث کاخ ریاست جمهوری محاکمه خواهند شد.

گفتنی است ارتش مصر محمد مرسی را در ماه جولای از سمت ریاست جمهوری برکنار کرد. وی طی این مدت در بازداشت به سر می برد.