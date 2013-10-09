عیسی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم در هفته ملی کودک اظهار داشت: در این هقته به منظور آشنایی بیشتر کودکان با تاریخ و گذشته قم، بازدید از موزه ها و بناهای تاریخی استان برای کودکان و خانواده های آنان رایگان خواهد بود.

وی یادآور شد: یکی از بناهای تاریخی استان قم مجموعه خانه تاریخی زند و موزه مردم شناسی است که کودکان به همراه خانواده خود می توانند در طول این هفته از ساعت هشت و نیم صبح تا 2 و نیم بعد از ظهر از آن بازدید کنند.

برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع بناهای تاریخی قم برای کودکان

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم در ادامه با اشاره به دیگر برنامه های این اداره کل به مناسبت هفته ملی کودک گفت: برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع بناهای تاریخی قم در مجموعه خانه زند از دیگر برنامه های در نظر گرفته در طول این هفته است که به آثار برتر نیز هدایایی تقدیم خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین به کودکانی که در طی این هفته از مجموعه های تاریخی استان بازدید می کنند الواحی با موضوع حق فرزند بر والدین از رساله حقوقی امام سجاد (ع) اهدا می شود که امیدواریم در گشایش راه زندگی نیک آنان مفید باشد.

