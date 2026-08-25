اجرای طرح مهتاب بار شبکه برق خراسان رضوی را ۴۰ مگاوات کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خدابنده ظهر سه شنبه در جریان بازدید مدیرعامل شرکت توانیر از شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی و مدیریت برق چناران، با حضور در جمع نیروهای عملیاتی این مدیریت، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان در شرایط دشوار تابستان، اظهار کرد: همکاران شرکت در ۳۲ شهرستان استان با وجود شرایط سخت کاری، با قوت، سعه‌صدر و پاسخگویی مناسب به مردم، خدمت‌رسانی را دنبال می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با تقدیر از رویکرد مدیرعامل توانیر در توجه به نیروهای عملیاتی و کارکنان خط مقدم، افزود: توجه به معیشت و قدرشناسی از همکارانی که در حوزه‌های عملیاتی و اجرایی فعالیت می‌کنند، از دغدغه‌های مهم مدیریت صنعت برق است و حمایت از این نیروها باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به اجرای طرح مهتاب در استان، گفت: در این طرح، با سازماندهی گسترده نیروها در ستاد و شهرستان‌ها و تعریف نقش‌های مشخص برای کارکنان، ظرفیت قابل توجهی برای شناسایی و مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی از شبکه برق ایجاد شد.

خدابنده ادامه داد: یکی از نمونه‌های موفق اجرای این طرح در شهرستان چناران، شناسایی یک مورد تقویت غیرمجاز شبکه و استفاده از ترانس غیرمجاز بود که توسط همکاران کشف شد؛ این موضوع نشان‌دهنده افزایش حساسیت نیروهای عملیاتی و مدیریتی نسبت به سوءاستفاده از شبکه برق است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با بیان اینکه اجرای طرح مهتاب در مدیریت مصرف نیز آثار قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: سال گذشته در شهرستان‌های سبزوار و سرخس، به دلیل افزایش بار، دغدغه نصب ترانس و احداث پست‌های جدید به میزان حدود ۱۰ مگاوات وجود داشت؛ اما با اجرای طرح مهتاب و مجموعه اقدامات مدیریت بار، حدود ۴۰ مگاوات کاهش بار در خروجی‌های شبکه ثبت شد.

وی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، انرژی مصرفی در دوره کم‌باری نسبت به سال گذشته ۴.۸۶ درصد کاهش داشته که نشان می‌دهد اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف و کنترل بار، آثار واقعی و قابل اندازه‌گیری بر شبکه داشته است.

خدابنده تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر آثار فنی و کاهش فشار بر شبکه، به توسعه فرهنگ استفاده صحیح و قانونی از انرژی برق نیز کمک می‌کند و باید استمرار یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در ادامه از تکمیل پروژه تبدیل سیم به کابل در تمامی ۳۲ شهرستان استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۸۶۰ کیلومتر از شبکه فشار ضعیف شرکت به‌صورت کابل خودنگهدار اجرا شده است.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق پروژه تبدیل سیم به کابل افزود: اعتقاد داریم اگر این پروژه به شکل صحیح اجرا شود، می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث شبکه و کاهش حجم عملیات نیروهای اتفاقات و عملیاتی داشته باشد؛ به همین دلیل دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای برای نصب تجهیزات اندازه‌گیری در شبکه‌های کابل خودنگهدار تدوین و نظارت بر اجرای آن تقویت شده است.