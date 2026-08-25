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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

روایت محسن نقوی از دیدار با پزشکیان

روایت محسن نقوی از دیدار با پزشکیان

وزیر کشور پاکستان درباره محور گفتگوها با پزشکیان گفت: درباره مناقشه ایران و آمریکا و اقداماتی که طرفین باید برای احیای «تفاهم‌ نامه اسلام‌آباد» انجام دهند، رایزنی کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: من و فیلد مارشال «سید عاصم منیر» (فرمانده ارتش پاکستان) دیداری بسیار مثبت و پربار با رئیس‌ جمهور ایران داشتیم.

وزیر کشور پاکستان در ادامه اضافه کرد: محور گفتگوهای ما شامل مناقشه ایران و آمریکا، تنش‌ ها در خاورمیانه (غرب آسیا) و چشم‌ انداز پیش‌ رو، و همچنین اقداماتی بود که هر دو طرف باید برای احیای «تفاهم‌ نامه اسلام‌آباد» که می‌ تواند به حل‌ و فصل جامع این مناقشه منجر شود، انجام دهند.

محسن نقوی، اضافه کرد: رئیس‌ جمهور ایران دیدگاه‌ ها و نگرانی‌ های دولت خود را صراحتا بیان کرد و ما تبادل‌ نظری بسیار سازنده پیرامون مسائل مطرح‌ شده داشتیم. پیشرفت‌ های قابل‌توجهی حاصل شد و این دیدار با فضایی بسیار مثبت به پایان رسید. ما همچنان امیدواریم که این روند، مسیر را برای پیشرفت‌ های بیشتر و برقراری صلحی پایدار در منطقه هموار سازد.

کد مطلب 6927574

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