توهم ترامپ این بار درباره دریاچه انتاریو

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که دولتش به طور جدی در حال بررسی تغییر نام دریاچه انتاریو به دریاچه آمریکاست و افزود که ما انتظار نداریم دیگر تجارت زیادی با انتاریو داشته باشیم.

ترامپ جنگ تجاری با کانادا را از سر گرفته و ۵۰ درصد تعرفه بر برخی از کالاهای کانادایی اعمال کرده و پس از شکست مذاکرات دو جانبه، همچنان تهدید به اقدامات بیشتر می کند.

دریاچه انتاریو یکی از دریاچه‌های بزرگ در امتداد مرز آمریکا و کاناداست و نام آن با استان انتاریو کانادا مشترک است.

این در حالی است که توهم روزهای اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز خبرساز شده و حالا او به سراغ تغییر نام یک دریاچه کانادایی رفته است.