به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب سه‌شنبه همزمان با هفته دولت و در جریان سفر به شاهرود برای افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی، بر ضرورت اجرای طرح‌های ماندگار و اثرگذار در این شهرستان تأکید کرد و گفت: مدیریت استان از طرح‌های اولویت‌دار شهری، به‌ویژه ساماندهی اصولی پسماند، حمایت می‌کند تا روند توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شتاب گیرد.

وی با اشاره به بهره‌برداری از بیش از ۴۰ پروژه در شاهرود افزود: برای اجرای این طرح‌ها ۷۴۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که تحقق آنها حاصل همکاری و تلاش مجموعه مدیریت شهری، شهرداری، شورای اسلامی شهر، مهندسان و پیمانکاران است.

استاندار سمنان ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات شهری دارد و انتظار می‌رود طرح‌های اولویت‌دار و ماندگار با جدیت بیشتری در شاهرود دنبال شود.

کولیوند با اشاره به ضرورت ساماندهی پسماند در شاهرود تصریح کرد: مدیریت استان از اجرای یک طرح جامع و اصولی برای مدیریت پسماند حمایت ویژه خواهد کرد و باید با بهره‌گیری از روش‌های نوین، تفکیک و فرآوری پسماند و کاهش دفن زباله، این معضل به شکل پایدار مدیریت شود.

وی تأکید کرد: مدیریت صحیح پسماند یکی از الزامات توسعه پایدار شهری است و در صورت آغاز اجرای این طرح، روند پیشرفت آن به‌صورت مستمر از سوی مدیریت استان پیگیری و حمایت خواهد شد.